Isaac del Toro podría competir en México; planea asistir al Campeonato Nacional de Ruta 2025

Ciudad de México.- Luego del gran 2025 que ha logrado Isaac del Toro, no podría terminar de mejor manera que verlo rodar de nueva cuenta en tierras mexicanas y esto podría ser posible en las próximas semanas. El ciclista de Ensenada, Baja California, en conjunto con su equipo, el UAE Team Emirates, se encuentra evaluando si el 'Torito' podría asistir a la edición de este año para el Campeonato Nacional de Ruta.

El Campeonato Nacional de Ruta en México se comenzó a celebrar desde 1988 y es organizado por la Federación Mexicana de Ciclismo. Luego de cuatro años sin realizarse de manera oficial, la competencia será retomada por la Unión Ciclista de México (UCIMEX). Según relató Bernardo de la Garza, presidente de dicha organización, el campeonato mexicano ya fue avalado por la Unión Ciclista Internacional, lo cual abrirá las puertas para que estrellas internacionales incursionen en la competencia.

Cuando estuvimos nosotros en el Campeonato Mundial, yo platiqué con las autoridades de la UCI y les comenté de la necesidad que había de tener un campeonato nacional y que era importante para nuestros atletas y para su rankeo el contar con estos puntos y también para el ciclista que, pues, que quede campeón nacional, el poder utilizar el jersey de campeón nacional mexicano".

Según lo comentado en una entrevista para el portal Récord, el 'Torito' les ha manifestado en repetidas ocasiones su intención de participar en algún certamen en México y este podría convertirse en la oportunidad perfecta. "Él ha manifestado públicamente su interés y quiere hacer el esfuerzo. Ojalá le cuadren las fechas y las condiciones físicas, porque nada nos daría más alegría que verlo competir en casa".

EL AÑO DE ISAAC DEL TORO uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDEB4???uD83DuDD25



El ciclista mexicano está imparable: 15 victorias en 2025 y una temporada que ya se inscribe en la historia del deporte nacional.



Dejó de ser promesa para convertirse en una realidad del ciclismo mundial, deja claro que el talento mexicano… pic.twitter.com/IanLzKPb2y — Claro Sports (@ClaroSports) October 9, 2025

El Campeonato Nacional de Ruta en su edición 2025 será la oportunidad perfecta para ver a Isaac del Toro en México, pues se celebrará en Ensenada, Baja California, la ciudad que vio nacer a la máxima estrella en el ciclismo internacional en los últimos años.

¡Excelentes noticias para el ciclismo mexicano! Del 23 al 25 de octubre, Ensenada, Baja California, acogerá el campeonato nacional de ruta y contrarreloj por primera vez desde 2021 en uD83CuDDF2uD83CuDDFD. Eder Frayre fue el último campeón nacional y compitió en el Mundial en uD83CuDDF7uD83CuDDFC con Isaac del Toro pic.twitter.com/PSNmXeX6Yg — Podion (@PodionMx) October 8, 2025

El mayor impedimento para que el 'Torito' participe en la competencia mexicana es que el 19 de octubre tiene programada una competencia en Andorra, donde acompañará a Tadej Pogocar a buscar una nueva victoria; el UAE Team Emirates se encuentra evaluando las posibilidades para realizar el viaje, pues la competencia en México comenzará el 23 de octubre, solo cuatro días después del cierre del calendario europeo.

Fuente: Tribuna del Yaqui