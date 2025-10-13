Javier Aguirre se queda; revelan respaldo de la FMF al 'Vasco' tras malos resultados con México

Ciudad de México.- El director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, recibió el respaldo del organismo rector del balompié en el país, luego de los malos resultados en los últimos compromisos con el 'tricolor'. El 'Vasco' fue ratificado por parte de la Federación Mexicana de Futbol y la Asociación de Dueños de la Liga MX, quienes dieron su aprobación para que continúe al frente del grupo hasta la Copa del Mundo 2026.

Los rumores acerca de su continuidad crecieron luego de los deficientes resultados en los últimos compromisos por parte de la Selección Mexicana. El conjunto 'Tricolor' comenzó su preparación para el Mundial 2026 en septiembre, cuando se enfrentó a Japón y Corea del Sur, resultando ambos encuentros en empate, aunque por lapsos de juego, se vieron superados por los rivales y estuvieron cerca de perder.

Cuando se puso en tela de juicio el proceso del 'Vasco' al mando de la Selección Mexicana, fue luego de la goleada que sufrieron ante Colombia; lejos del resultado en el marcador, el conjunto nacional fue evidenciado en sus carencias defensivas, pues al menos dos de las cuatro anotaciones se debieron a errores por parte de los defensas centrales y del arquero, Luis Ángel Malagón.

Luego del desastroso resultado, varios periodistas y narradores salieron a cuestionar el sistema empleado por Javier Aguirre; uno de ellos fue Christian Martinoli, quien en plena transmisión cargó contra la FMF y pidió que dejen de compararse entre las potencias mundiales. De igual manera, los narradores de TUDN, Andrés Vaca y David Faitelson, catalogaron como un "desastre", lo visto en la cancha del AT&T Stadium.

#Deportes | "No son potencia": Christian Martinoli se lanzó contra la FMF por la derrota de México uD83DuDDE3??https://t.co/QjrWrhFgX4 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 13, 2025

Fue el mismo Faitelson el que informó de la permanencia de Aguirre con la Selección Mexicana; a través de su cuenta de X, el periodista adelantó que la FMF había mostrado su respaldo al 'Vasco' y permanecerá hasta que pase la Copa del Mundo 2026. "Estoy en posición de afirmarles que la FMF y los dueños de clubes han brindado todo su apoyo a Javier Aguirre; el 'Vasco' dirige el Mundial sí o sí, pase lo que pase en los juegos que antecedan al 11 de junio".

Estoy en posición de afirmarles que la FMF y los dueños de clubes han brindado todo su apoyo a Javier Aguirre… “El Vasco” dirige el Mundial sí o sí, pase lo que pase en los juegos ante antecedan al 11 de junio… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) October 13, 2025

La Selección Mexicana tendrá una oportunidad de redimirse ante la afición, pues se enfrentará contra Ecuador en el Estadio Akron, casa de las Chivas del Guadalajara en el segundo amistoso de la fecha FIFA de octubre.

Fuente: Tribuna del Yaqui