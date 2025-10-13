Kirby ante Bieber será el duelo monticular en el Juego 3 de la SCLA el miércoles

Toronto, Canadá.- Después de colocarse 2-0 ante los Toronto Blue Jays en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, los Seattle Mariners regresan a casa donde a partir del miércoles, buscarán el par de victorias que les aseguren su primer viaje a la Serie Mundial.

Y el encargado de buscar la primera victoria será el derecho George Kirby, quien subirá al montículo para enfrentar al también diestro de los Blue Jays y exganador del Premio Cy Young de la Liga Americana, Shane Bieber.

George Kirby takes the mic previewing his start in ALCS Game 3. #SeizeTheMoment https://t.co/3g1NiNQJnW — Seattle Mariners (@Mariners) October 13, 2025

Kirby fue el abridor del Juego 5 de la Serie Divisional contra Detroit el viernes pasado. Ponchó a seis y permitió una carrera y tres hits en cinco entradas. Kirby también abrió el primer partido de la serie contra los Tigers, permitiendo dos carreras y seis hits en cinco entradas. Tuvo marca de 10-8 con efectividad de 4.21 en 23 aperturas de temporada regular este año, su cuarta con Seattle. No se enfrentó a los Blue Jays.

Kirby está listo para subir a la lomita

El manager de los Mariners, Dan Wilson, dijo que se espera que Luis Castillo abra el Juego 4 el jueves, y agregó que Bryan Woo es una opción para un posible Juego 5 el viernes. Woo no ha lanzado desde el 19 de septiembre debido a una inflamación pectoral, pero el All-Star de 2025 lanzó una sesión de práctica de bateo en vivo antes del Juego 2 del lunes en Toronto. Tuvo marca de 15-7 con efectividad de 2.94 y 198 ponches en 186 entradas y dos tercios de temporada regular.

Woo estaría disponible en caso de ser necesario

"Creo que salió muy bien hoy", dijo Wilson. "Mirando diferentes cosas en términos de su velocidad, en términos de cómo estaba lanzando sus cosas secundarias, todo se veía bastante sólido hoy. El siguiente tipo de marca de verificación es cómo responde a eso mañana y cómo regresa. Como hemos visto, su progresión ha sido bastante constante, bastante acertada. Si regresa mañana sintiéndose mejor, creo que estamos en un buen camino para verlo más adelante en la serie".

Bieber tendrá toda la presión encima

Bieber permitió tres carreras, dos limpias y cinco hits en 2 entradas y dos tercios en el Juego 3 de la Serie Divisional de Toronto contra los Yankees, una derrota por 9-6 para los Blue Jays.

El ganador del Cy Young de la Liga Americana en 2020 tuvo marca de 4-2 con efectividad de 3.57 en siete aperturas para Toronto después de ser adquirido en un canje de Cleveland y regresar de una cirugía de codo. No se enfrentó a los Mariners esta temporada.

Fuente: Tribuna del Yaqui