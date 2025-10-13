LAMP: Pitchers de los Chicago Cubs es refuerzo de lujo de los Naranjeros de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Si hay algo que ha caracterizado a los Naranjeros de Hermosillo, para este ya temprano arranque de campaña de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), es que han apostado por contratar peloteros extranjeros con pasado en las Grandes Ligas.

Como es el caso del norteamericano Erich Uelmen, quien será uno de los elementos no nacidos en México que reforzarán a los de la capital de Sonora en el departamento de pitcheo para la temporada 2025-2026, que comenzará este miércoles cuando reciban a Tucson.

El nacido en Las Vegas comenzó su aventura en el equipo de Cal Poly State en el beisbol colegial, por los Chicago Cubs en la cuarta ronda del draft de 2017, siendo asignado de inmediato a la Clase A con Eugene. Luego de pasar cuatro temporadas en las sucursales, Erich Uelmen debutó en las Grandes Ligas en la temporada 2022 con el conjunto de la Liga Nacional; ese año vio acción en 25 juegos donde tuvo récord de 2-1 y 4.67 de efectividad, trabajó por espacio de 27 innings ponchando a 21 peloteros.

uD83DuDCAAuD83CuDFFB ¡Refuerzo extranjero!



Le damos la bienvenida al lanzador Erich Uelmen, quien se integra a nuestra organización de cara al arranque de la temp. 25-26 de la @liga_arco. uD83CuDF4AuD83DuDC4FuD83CuDFFB pic.twitter.com/X3hydxLjx1 — Naranjeros de uD835uDC07ermosillo (@ClubNaranjeros) October 12, 2025

Por otra parte, en 2023 pasó a la organización de Filadelfia, teniendo actividad principalmente en clase Triple-A, y en 2024 formó parte de los Arizona Diamondbacks, siendo asignado también a sucursales. Mientras que este 2025 jugó en la Liga del Atlántico en el beisbol de Ligas Independientes con High Point, donde logró marca de 6-4 en ganados y perdidos en 16 aperturas, registrando 80 entradas y tuvo 3.83 en porcentaje de carreras limpias admitidas.

Cabe destacar que Erich Uelmen reforzará el pitcheo de la nación naranja en la temporada 2025-2026 de la LAMP, tomando el lugar de Cory Abbott quien no pudo reportar con los de Juan Gabriel Castro, tras sufrir una lesión que le impedirá jugar este invierno.

#LaEntrevista Conoce más sobre Erich Uelmen, nuevo pitcher de la Escuadra Naranja. ??uD83CuDF4A pic.twitter.com/UXtxltjZVf — Naranjeros de uD835uDC07ermosillo (@ClubNaranjeros) October 12, 2025

Nolan Kingham ya suda los colores de Venados

A su vez, el lanzador Nolan Kingham, quien es una de las grandes apuestas de los Venados de Mazatlán para la presente temporada, ya reportó con el club y se canta listo para el inicio de actividad este próximo miércoles 15 de octubre.

"Es genial estar de vuelta en Mazatlán, está muy bien el clima, me gusta mucho estar de regreso y me siento listo para iniciar la temporada", compartió el lanzador estadounidense, quien fue asignado como el pitcher que saltará a la lomita de los disparos en el choque inaugural ante Jaguares.

Fuente: Tribuna del Yaqui