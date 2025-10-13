Liga Arco Mexicana del Pacífico tiene lista la temporada 2025-2026; estos equipos formarán parte

Ciudad de México.- Ya estamos a un par de días para el arranque de la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico y será una campaña que quedará para la historia, pues tendrá la participación de dos nuevos equipos que tendrán su presentación en el circuito invernal mexicano. La oficina directiva de la liga optó por tomar riesgos y elegir a dos nuevas franquicias para ampliar el circuito y explorar nuevos mercados.

Tras varias temporadas sin haber sufrido modificaciones entre los clubes que conforman la liga, el 2025 fue un año marcado por el cambio de dos organizaciones, las cuales quedaron marcadas en la historia del circuito. Apenas finalizó la Serie del Caribe del 2025, se anunció que los Sultanes de Monterrey dejaban el beisbol invernal y se concentraban en su proyecto de la LMB; unos meses después, se comunicó el final para los Mayos de Navojoa, dando paso a dos nuevos equipos.

El Tucson Baseball Team tendrá su primer año en la liga, supliendo a los Mayos, y se convertirá en el primer equipo perteneciente a la LAMP que no tiene base en México, ampliando el mercado más allá de la frontera norte. Los Caballeros Águilas de Mexicali van a complementar a Tucson como los dos equipos fronterizos.

Ante los recientes cambios, solo dos equipos representarán al estado de Sonora en las próximas temporadas de la LAMP; los Naranjeros de Hermosillo seguirán escribiendo su historia como uno de los equipos profesionales más ganadores en la historia del deporte en México. Los Yaquis de Obregón quedan como la única 'Tribu' y los embajadores del beisbol en todo el sur del estado.

Sinaloa quedó como el único estado que contará con tres equipos dentro del circuito: Los Cañeros de Los Mochis y los Algodoneros de Guasave representarán la zona norte de la entidad, mientras que Tomateros de Culiacán y Venados de Mazatlán continuarán con su rivalidad que nos ha dejado grandes momentos a lo largo de todas las temporadas.

El otro equipo que hará su presentación en la LAMP son los Jaguares de Nayarit, quienes suplieron a los 'Fantasmas Grises'; Nayarit siempre ha sido uno de los mayores semilleros de peloteros profesionales y, al haber construido un nuevo estadio de beisbol, fue la oportunidad ideal para darle su primera organización en una liga oficial.

El décimo club que formará parte de la temporada 2025-2026 son los Charros de Jalisco, actuales monarcas de la 'Mex-Pac', quienes, a pesar de haber sido añadidos a la liga hace 11 años, se han convertido en un constante dentro de la lucha por el título.

