Lionel Messi se reintegra a la Selección Argentina; jugará en el amistoso contra Puerto Rico

Miami, Estados Unidos.- Lionel Messi, capitán y máxima figura de la Selección Argentina, se reintegró a los entrenamientos con el grupo y podrá estar disponible para el encuentro amistoso de la fecha FIFA. Los sudamericanos sostendrán su segundo encuentro de exhibición en su gira por los Estados Unidos, luego de haberse enfrentado contra Venezuela, el viernes 10 de octubre en el Hard Rock Stadium.

La 'Pulga' no reportó a la concentración de la selección, la cual comenzó desde hace una semana, pues el Inter de Miami, equipo donde milita Messi en la actualidad, se encuentra disputando las últimas fechas en la temporada de la MLS, por lo que le solicitaron al argentino que permaneciera con el club. En su duelo del sábado, Lionel marcó un doblete y puso una asistencia para gol en el partido contra el Atlanta United.

Por su lado, la Selección Argentina se enfrentó contra la 'Vinotinto' sin la presencia de su capitán, el cual se dio cita en las gradas de la casa de los Miami Dolphins para apoyar al equipo. Con un cuadro que presentó varios suplentes, la 'Albiceleste' se quedó con la victoria, con la diferencia mínima marcada por Giovani Lo Celso. Con este triunfo, Argentina suma cuatro victorias y un empate en los últimos cinco partidos contra Venezuela.

¡Giovanni Lo Celso abre el marcador para Argentina! uD83CuDDE6uD83CuDDF7 pic.twitter.com/vLpNdU9AkR — Hard Rock Stadium (@HardRockStadium) October 11, 2025

Posterior al primer amistoso en tierras estadounidenses, Messi se reintegró a los entrenamientos en la tarde del domingo 12 de octubre, parando la incertidumbre sobre si habría la oportunidad de ver a Leo con la 'albiceleste'. Lionel Scaloni, entrenador de la selección, comentó que esperaría hasta los últimos instantes en decidir si Messi verá actividad como titular o suplente, pues tiene que suplir a Franco Mastantuono y Enzo Fernández, quienes causaron baja por sobrecarga muscular.

La Selección Argentina se enfrentará contra Puerto Rico, quien en el papel presenta un nivel inferior al de los sudamericanos; el encuentro fue inicialmente pactado para celebrarse en Chicago, pero ante la poca venta de boletos, fue trasladado a Miami, Florida, para disputarse en la casa del Inter de Miami. El duelo será el martes 14 de octubre a las 18:00 horas (horario CDMX).

Fuente: Tribuna del Yaqui