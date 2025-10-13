Listas las semifinales del Mundial Sub 20, 'Chicharito' anota gol al América y más en el Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Conoce la información más relevante sobre tus deportes y deportistas favoritos en un solo lugar y sin perder mucho tiempo. A través del resumen informativo Tribuna Top 3 Deportes podrás enterarte de las noticias más interesantes del mundo deportivo, para que no pierdas de vista las tendencias en este gremio. En la edición de hoy lunes 13 de octubre, conoce cómo se jugarán las semifinales del Mundial Sub 20.

'Chicharito' anota gol con las Chivas

Este fin de semana, se realizó el Clásico de México en un partido amistoso, donde Chivas y América terminaron en empate. Uno de los momentos destacados del encuentro fue que Javier Hernández anotó su primer gol ante las Águilas, asimismo, se trató de una anotación que vino a romper con la mala racha del futbolista.

Cabo Verde debutará en un Mundial

El diminuto archipiélago africano de Cabo Verde clasificó a la Copa del Mundo de Futbol por primera vez, luego de vencer a Esuatini. Con este logro, la Selección africana se convirtió en el segundo país más pequeño por población en participar en el torneo, solo detrás de Islandia en 2018.

Listos los semifinalistas del Mundial Sub 20

Ya está todo listo para que se realicen las seminfinales del Mundial Sub 20 que se realiza en Chile. Tras la eliminación de la Selección Mexicana, los juegos se disputarán de la siguiente forma: Colombia vs Argentina y Marruecos vs Francia.

