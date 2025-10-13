Luto en el beisbol, fallece el patriarca de icónica familia beisbolera

San Juan, Puerto Rico.- Santos 'Sandy' Alomar Sr., un jugador de cuadro All-Star durante sus días de jugador en las décadas de 1960 y 1970 que también entrenó en las Mayores y dirigió en su natal Puerto Rico, falleció a los 81 años. Alomar Sr. era padre del miembro del Salón de la Fama, Roberto Alomar, y del seis veces convocado al Juego de Estrellas, Sandy Alomar Jr.

Un portavoz de los Cleveland Guardians, equipo con el que jugó Roberto dijo el lunes que la familia de Alomar informó al equipo sobre su muerte. "Nuestros pensamientos están con la familia Alomar hoy mientras la comunidad del beisbol llora su fallecimiento", dijeron los Guardians en las redes sociales.

Sandy Alomar Sr. debutó en las Grandes Ligas en 1964 con los Milwaukee Braves, uno de los seis equipos para los que jugó. También pasó tiempo con los New York Mets, los Chicago White Sox, los California Angels, los New York Yankees y los Texas Rangers antes de terminar su carrera en 1978.

Conocido más por su velocidad y buen fildeo que por su bateo, Alomar finalizó su carrera con porcentaje de .245, con 13 jonrones y 282 carreras impulsadas en 1,481 juegos de temporada regular.

Sandy Sr. era padre de Roberto y Sandy Jr.

Su mejor temporada fue en 1970 con los Angels, con quienes fue nombrado All-Star. Se robó 227 bases, incluyendo un récord personal de 39 en 1971, cuando lideró la Liga Americana con 689 turnos al bate y 739 apariciones en el plato, y participó en una serie de playoffs con los Yankees en 1976.

Gran parte de su carrera en MLB fungió como coach

Alomar se convirtió en entrenador en el sistema de San Diego en los años 80 y fue coach de tercera base de los Padres de 1986 a 1990. también fue coach de los Chicago Cubs, Colorado Rockies y los Mets en la década de 2000.

Después de retirarse de MLB, Alomar padre pasó tiempo en su natal Puerto Rico dirigiendo tanto en la liga invernal como a la selección. Fue manager de Sandy Jr. y Roberto en la liga invernal ayudándolos a moldearse como figuras en la Gran Carpa.

Fuente: Tribuna del Yaqui