Mariners apalea a los Blue Jays y amplía la ventaja en la serie de campeonato de la Americana

Toronto, Canadá.- Los Toronto Blue Jays no pudieron hacer valer la localía en el Rogers Centre y perdieron los primeros dos juegos de la serie de campeonato de la Liga Americana ante los Seattle Mariners; contrario a lo que se vio en el primer compromiso, los maderos de los visitantes se hicieron sentir y completaron el triunfo con un abultado marcador de 10 carreras por tres, tomando el liderato desde los primeros episodios.

Ante el temprano despliegue ofensivo por parte de los Mariners, su abridor, Logan Gilbert, fue retirado luego de tres entradas de labor y el triunfo quedó para Eduard Bazardo; el de Maracay, Venezuela, lanzó dos episodios completos, en los cuales solo permitió un imparable, sin bases por bola y un ponche. El novato, Trey Yesavage, cargó con la derrota, luego de que le anotaran cinco carreras limpias en cuatro episodios.

Desde el mismo primer capítulo, ambos equipos borraron los ceros en el marcador; primero fue turno de los Mariners, quienes pusieron en circulación a Randy Arozarena y Cal Raleigh, luego de un arranque descontrolado por parte del abridor local. Julio Rodríguez limpió las bases con un swing, conectando un batazo de tres carreras.

Los Blue Jays no dejaron pasar tiempo y en el cierre del primer episodio recortaron la distancia: George Springer inició la tanda con un batazo de dos estaciones y terminó llegando a la registradora, luego de un error del primera base. Alejandro Kirk impulsó la segunda carrera con un sencillo al jardín central. Toronto logró empatar el marcador en el segundo rollo, con un indiscutible al jardín derecho de parte de Nathan Lukes.

La ventaja recayó para los Marineros hasta la apertura del quinto capítulo; de nueva cuenta se demostró la importancia de que el primer bateador se ponga en circulación, pues Arozarena comenzó la tanda con un infield hit, seguido por una base por bola intencional para Cal Raleigh. Ahora fue turno de brillar para Jorge Polanco, quien con un batazo de poder hacia el jardín central, puso el marcador en seis a tres.

Las carreras restantes para Seattle fueron en la fatídica, séptima entrada, con un cuadrangular de tres carreras para Josh Naylor y un elevado de sacrificio de JP Crawford.

Con la espalda contra la lona, los Blue Jays se trasladarán al T-Mobile Park, casa de los Mariners, obligados a conseguir dos victorias para garantizar el regreso de la serie a Toronto y, de no ser así, los Mariners conseguirán su primera aparición en una Serie Mundial.

Fuente: Tribuna del Yaqui