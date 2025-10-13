Ni tan padre; Shildt anuncia su retiro y San Diego se queda sin manager

San Diego, Estados Unidos.- En una noticia que estremeció al mundo del beisbol y sobre todo a los aficionados de los Padres, Mike Shildt anunció este lunes que decidió dar un paso al costado y renunciar como manager de San Diego.

A pesar de llevar a la escuadra californiana a dos de sus mejores campañas en la historia, el aun joven manejador dio a conocer que se alejará del rey de los deportes porque "la rutina de la temporada de beisbol me ha afectado mental, física y emocionalmente", esto en una carta enviada al San Diego Union-Tribune.

Los Padres confirmaron la decisión de Shildt, de 57 años y quien tuvo marca de 183-141 y llevó a San Diego a dos apariciones en postemporada durante su breve mandato. Los Padres ganaron 90 juegos esta temporada y terminaron segundos en el Oeste de la Liga Nacional antes de ser eliminados por los Chicago Cubs este mes en una tensa serie de playoffs de tres juegos por el comodín.

El manager decidió priorizar su saluda emocional

En un comunicado, A.J. Preller, gerente general del equipo elogió a Shildt señalando que "su dedicación y pasión por el juego de beisbol dejarán un impacto en nuestra organización, y le deseamos lo mejor en su próximo capítulo", dijo Preller. Preller comenzará a buscar de inmediato a su quinto manager de tiempo completo desde que se hizo cargo de la oficina principal de los Padres en 2014.

El timonel es muy querido por sus jugadores

Shildt se unió a la organización de los Padres a principios de 2022 como entrenador de desarrollo de jugadores, después de haber sido mánager de los St. Louis Cardinals de 2018 a 21, registrando un récord ganador en cada una de sus tres temporadas completas. Fue el Mánager del Año de la Liga Nacional en 2019 después de llevar a los Cardinals a 91 victorias, el título de la División Central de la Liga Nacional y una aparición en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Padres manager Mike Shildt announces his retirement. pic.twitter.com/xUcEOhlqRh — MLB (@MLB) October 13, 2025

Shildt ganó al menos 90 juegos en cada una de sus cuatro temporadas de 162 juegos con St. Louis y San Diego, y sus equipos llegaron a los playoffs en cada una de sus cinco temporadas completas a cargo.

Shildt dijo que comenzó a contemplar el retiro durante la temporada actual, y finalizó su decisión después de la dolorosa eliminación de los Padres en Wrigley Field. "Si bien siempre se ha tratado de servir a los demás, es hora de que me cuide y salga en mis términos", escribió Shildt.

Fuente: Tribuna del Yaqui