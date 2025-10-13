"No hay nada": Julio César Chávez asegura la inocencia de su hijo y revela cuando regresa al boxeo

Ciudad de México.- La leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, reapareció de manera pública luego de ser intervenido de emergencia por un problema renal y habló acerca de la complicada situación que vive su hijo. El ahora comentarista deportivo aseguró que 'Julito' es inocente y reveló que se encuentra preparándose para su regreso al boxeo profesional a finales del 2026.

Julio César Chávez Jr. se encuentra en libertad condicional, luego de haber sido detenido a inicios de julio, luego de su combate contra Jake Paul; el gobierno de los Estados Unidos lo arrestó por problemas en su visado, pero luego revelaron que estaba siendo investigado por nexos con el crimen organizado. Luego de varias semanas en una cárcel en Texas, Chávez Carrasco fue deportado a Hermosillo, donde recibió la libertad en un par de días.

En una conferencia de prensa organizada por el Consejo Mundial de Boxeo, el padre de la dinastía Chávez aseguró que su hijo mayor es inocente de todos los cargos de los que se le acusa y confía en que todo se va a aclarar. "Estamos en un proceso, todo se va a aclarar. Sabemos que mi hijo es inocente. No se encuentra involucrado con ningún cártel, no hay nada".

#Deportes | La leyenda mexicana del boxeo, Julio César Chávez, aseguró que su hijo, Chávez Jr. no se encuentra involucrado con ningún grupo criminal: "Si mi hijo fuera narcotraficante, yo mismo lo metería a la cárcel”, aseguró uD83DuDDE3?uD83EuDD4A pic.twitter.com/uGM6ScXcKt — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 13, 2025

De igual manera, enfatizó que nadie de su familia habría permitido que se relacionara en este tipo de actividad; también, aceptó que ha tenido un par de episodios complicados por las adicciones, pero dijo que ya se encuentran trabajando en eso. "Si mi hijo fuera narcotraficante, yo mismo lo metería a la cárcel. Ha tenido problemas de adicciones, está luchando con eso, y estamos en un proceso".

El gran campeón mexicano declaró que su hijo se encuentra en Tijuana, Baja California, y se está en un proceso de preparación para su regreso al boxeo profesional; Julio César Chávez adelantó que su retorno a los encordados será el próximo 13 de diciembre del 2026.

uD83EuDD4A ¡Vuelve al ring! Julio César Chávez (@Jcchavez115) y Mauricio Sulaimán (@wbcmoro) confirmaron el regreso a los cuadriláteros de Chávez Jr. el próximo mes de diciembre, en lo que será el Torneo Guadalupanohttps://t.co/XN1BFkm9hC



uD83CuDFA5: @pau_lino14 pic.twitter.com/ENtq9wqhCe — @diario24horas (@diario24horas) October 13, 2025

"Va a pelear el 13 de diciembre, pero hay que estar con los pies en la tierra, permitirle que regrese, esté activo y veremos qué pasa más adelante. Tenemos la oportunidad de abrazarlo, darle la bienvenida y que pueda regresar a su vida de manera normal", declaró Mauricio Sulaimán, presidente del CMB.

Fuente: Tribuna del Yaqui