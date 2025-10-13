Pachuca anuncia baja de jugador por el resto del Apertura 2025; se lesionó con México sub-20

Ciudad de México.- El Pachuca informó que uno de sus jugadores que fue convocado con la Selección Mexicana para asistir a la Copa del Mundo sub-20 de Chile resultó con una grave lesión que lo mantendrá fuera de las canchas por varias semanas. El jugador afectado es Alexei Domínguez, quien salió de cambio en los primeros minutos de los cuartos de final y se tendrá que perder el resto del Apertura 2025.

Aunado al doloroso resultado contra la Selección Argentina que les terminó costando la eliminación de la justa mundialista, la Selección Mexicana tiene que lidiar con la lesión de sus jugadores, a pesar de haber finalizado su participación en el mundial de la especialidad. El conjunto 'tricolor' terminó cayendo ante los sudamericanos con marcador de dos goles por cero y terminó regresando a México con las manos vacías.

La primera anotación para los argentinos cayó en los primeros minutos, quienes aprovecharon la superioridad numérica que imperaba en la cancha, luego de que Alexei Domínguez tuviera que abandonar el partido por una desafortunada lesión, dejando a México con 10 jugadores en la cancha por unos minutos.

Alexei Dominguez cayó con todo su peso sobre su propio tobillo derecho...



No luce nada bien el panorama para el jugador de los @Tuzos...



uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDD0DuD83CuDDE6uD83CuDDF7 pic.twitter.com/JHWZWooz0P — Juan Guzmán Gasso (@GuzmanGasso) October 12, 2025

Aunque no se realizó un parte médico oficial por la Selección Mexicana, Domínguez se unió al resto del grupo en su arribo al Aeropuerto de la CDMX, portando una bota ortopédica y apoyado con muletas, por lo que se pronosticaba un diagnóstico complicado. Luego de las pruebas médicas, se determinó que el juvenil de los Tuzos tuvo un esguince de segundo grado en el tobillo derecho.

Dolorosa imagen uD83DuDE2DuD83DuDC94



Así llegó Alexei Domínguez después de la lesión que sufrió en el partido contra Argentina en los 4tos de final uD83DuDE1E



uD83DuDCF9 @MiguelElDelEsto pic.twitter.com/1JtdcPuFQj — Esto en Línea (@estoenlinea) October 12, 2025

La recuperación llevará un aproximado de seis semanas, lo que lo deja fuera del Apertura 2025, al cual le restan cinco jornadas, lo que representará una dura baja para el Pachuca. Los Tuzos se enfrentan a un cierre de torneo complicado, en el cual buscarán permanecer en las primeras posiciones y conseguir la clasificación a la Liguilla.

Alexei Domínguez había sido uno de los jugadores más recurrentes en el torneo para el conjunto del Pachuca, pues ha visto actividad en siete jornadas, todas ellas como titular, antes de haber sido convocado por la Selección Mexicana sub-20.

Fuente: Tribuna del Yaqui