Renovarse o morir; Champions League prepara varios cambios a partir de 2027

Ginebra, Suiza.- Renovarse o morir, parece ser la frase a la que UEFA echa mano cada temporada para mantener el protagonismo dentro del torneo más prestigioso de clubes del planeta, la Champions League.

Y la próxima campaña no será la excepción, después de que el organismo rector del balompié europeo anunciara una serie de innovaciones que incluyen un partido inaugural en casa para el campeón; esto como parte de los nuevos contratos comerciales para las competiciones de clubes de la UEFA a partir de 2027-28.

European football chiefs have introduced a new format for the men’s Champions League, starting in 2027-28, that will see the competition begin with a standalone Tuesday night match at the home of the reigning champions.



The rest of the opening league matches will then be played… pic.twitter.com/PQoHc1azEo — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) October 13, 2025

Este primer partido del martes de septiembre de 2027 será en casa del campeón que albergará el único encuentro de esa noche en la competición de 36 equipos. El resto de los juegos de la semana inaugural se dividirán entre el miércoles y el jueves. "Los campeones reinantes comenzarán su defensa del título en un partido independiente frente a sus fanáticos locales", dijo el comunicado.

El campeón tendrá el privilegio de abrir en casa

Otra de las novedades a la que se apunta es un acuerdo de venta de derechos de seis años firmado con la agencia estadounidense Relevent hasta 2033 por la UEFA y el grupo European Football Clubs, dijo el lunes la empresa conocida como UC3, entidad encargada de la gestión comercial de las competiciones europeas.

De igual manera, se anunció que Relevent también está buscando un servicio de transmisión global, que podría ser Netflix, Apple TV+ o Amazon Prime, para comprar un paquete premium o una primera opción de juego cada semana que se juegue la Champions League.

Aleksander Ceferin (izquierda), presidente de la UEFA

Ese con el fin de "servir a los nuevos consumidores y tendencias de audiencia y expandir el alcance cada vez mayor de la competencia", dijeron UC3 y Relevent en un comunicado conjunto. La fecha límite para esas ofertas es el 18 de noviembre.

"Con la introducción de un enfoque más flexible y centrado en el ámbito global, nuestro objetivo es atraer a una gama más amplia de socios y garantizar que las competiciones de clubes de la UEFA sigan liderando la innovación en los medios deportivos", comentó Guy-Laurent Epstein, codirector general de UC3.

Fuente: Tribuna del Yaqui