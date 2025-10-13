Santiago Giménez pide olvidar la goleada de Colombia sobre México; "Hay que cambiar la página"

Ciudad de México.- Santiago Giménez, delantero de la Selección Mexicana, pidió a los medios de comunicación y a la afición que los sigue, el olvidar la goleada que sufrió el 'tricolor' contra Colombia en el encuentro amistoso durante la fecha FIFA. El 'Bebote' comentó que tienen que cambiar de página, además de otorgar el respaldo total a Javier Aguirre, entrenador de la selección, luego de las fuertes críticas que recibieron.

Ya con el boleto asegurado para la Copa del Mundo 2026, la selección sudamericana afrontó el compromiso contra México, presentando un cuadro que incluyó a varios suplentes, aunque terminaron siendo mejores que la Selección Mexicana. La rápida ofensiva por parte de los cafetaleros denotó errores puntuales en la defensa por parte de los mexicanos, quienes terminaron cayendo con marcador de cuatro goles por cero.

Luego de la ola de críticas que el seleccionado nacional recibió, 'Santi' Giménez rompió el silencio y fue uno de los únicos jugadores que dieron la cara ante los medios; el jugador del AC Milan aceptó que fue un mal partido de su parte, pero enfatizó que deben darle vuelta a la página y enfocarse en sus siguientes compromisos.

Tratamos de olvidarnos del partido. Hay que ser autocríticos, pero ya hay que cambiar la página porque tenemos otro rival mundialista enfrente y en pocos días. Hay que tratar de pasar la página rápido y tratar de mejorar lo que hicimos mal, primero individual y después lo colectivo".

De igual manera, el 'Bebote' destacó el ambiente que hay dentro del grupo y descartó que haya una presión sobre ellos, asegurando que se encuentran enfocados en disfrutar del deporte. "Presión no existe, yo juego al futbol para disfrutar, para divertirme, trato de ser ese niño que juega sin presión y no existe dentro de la cancha la presión".

¡Sin presiones! uD83EuDD14



Santiago Gimenez analiza el presente de la Selección Mexicana y lo que le falta para dar ese salto y competir al máximo nivel uD83CuDDF2uD83CuDDFD?#MiSelecciónAzteca pic.twitter.com/UkcQ5o5fxQ — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 13, 2025

Por último, destacó la confianza que el grupo deposita en Javier Aguirre, además de asegurar que sus ideas le han dado claridad a la Selección Mexicana, por lo que entienden bien su estilo de juego y consideró que es cuestión de tiempo para que los buenos resultados comiencen a aparecer.

Fuente: Tribuna del Yaqui