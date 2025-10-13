Selección Mexicana vs Ecuador; dónde ver EN VIVO el partido amistoso del 'Tricolor' en México

Guadalajara, Jalisco.- Luego de una larga ausencia, la Selección Mexicana volverá a disputar un encuentro en tierras aztecas; el 'Tricolor' tendrá como casa el Estadio Akron de las Chivas del Guadalajara para medirse contra la Selección de Ecuador. Dicho partido amistoso es el segundo pactado durante la fecha FIFA de octubre y forma parte del proceso de preparación de los dirigidos por Javier Aguirre para la Copa del Mundo 2026.

México comenzó a ponerse a punto en el mes de septiembre, pues, al estar clasificado de manera automática en la justa mundialista, han programado una serie de partidos de exhibición en los próximos meses. La Selección Mexicana ha tenido un arranque cuestionable, pues en los tres compromisos que se han celebrado, se han quedado con dos empates y una dolorosa derrota por goleada ante Colombia.

Por contraparte, la Selección de Ecuador ha mostrado una mejoría sustantiva en el nivel de juego en los últimos años y ya consiguió su boleto a la Copa del Mundo 2026; finalizó las clasificatorias en segunda posición, solo por detrás de Argentina. Durante su primer encuentro amistoso en tierras norteamericanas, los dirigidos por Sebastián Beccacece lograron un empate ante Estados Unidos.

En sus tres compromisos más recientes, se han registrado dos empates y una victoria para los sudamericanos: Durante la fase de grupos en la Copa América 2024, México y Ecuador se enfrentaron, quedando en empate sin anotaciones, mismo resultado durante un encuentro amistoso en junio del 2024. Mientras se preparaban para la Copa del Mundo 2022, sostuvieron un duelo de exhibición, mismo que se cargó para el lado de Ecuador con marcador de tres goles contra dos.

Horarios del Selección Mexicana vs. Ecuador

Estadio: Estadio Akron, Guadalajara, Jalisco

Fecha: Martes, 14 de octubre

Horario: 20:30 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TV Azteca/TUDN/VIX Premium

El Estadio Akron abre sus puertas uD83CuDFDF?



México se mide a Ecuador en su segundo duelo de la Fecha FIFA... ¿la Selección Mexicana podrá llevarse la victoria en Guadalajara? uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDD9AuD83CuDDEAuD83CuDDE8#MiSelecciónAzteca



uD83DuDCC5 Martes 14 de octubre

uD83DuDD63 8:20 PM

uD83DuDCFA Azteca 7 y Azteca Deportes Network

A pesar de que en los antecedentes, la Selección Mexicana no ha tenido resultados favorables en la casa de las Chivas del Guadalajara, su incursión más reciente dejó un buen sabor de boca. La última ocasión que México utilizó el Estadio Akron fue el 15 de octubre del 2024, cuando vencieron a Estados Unidos con marcador de dos goles por cero.

