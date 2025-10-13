Snell se agiganta y Dodgers toma ventaja en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Milwaukee, Estados Unidos.- En un American Family Field completamente lleno, Blake Snell no se intimidó y demostró por qué es un dos veces ganador del Cy Young, al comandar la victoria de Dodgers 2-1 contra Brewers en el arranque de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS).

El inicialista del conjunto de Los Ángeles lució soberbio en la lomita de los disparos, al registrar ocho entradas completas, de solamente un imparable y 10 ponches, para así salir con la mano en alto, en un compromiso que tuvo un cierre de locura en Milwaukee.

Mientras que Brewers apostó por un trabajo de bullpen, que le había dado resultados por cinco entradas completas, hasta que Chad Patrick recibió el metrallazo de Freddie Freeman, que comandó el resultado del primer partido de la NLCS.

Cierre de locura

Luego de una Serie Divisional, donde no tuvo su mejor presentación, el Jugador Más Valioso de la pasada Serie Mundial, Freddie Freeman, por fin despertó y se encargó de romper el cero en la sexta entrada, con un jonrón al jardín central. Mookie Betts se encargaría de hacer la segunda y definitiva anotación de la noche, en la octava entrada al recibir base por bola con la caja llena.

Después de una sensacional salida de Snell, Roki Sasaki fue el encargado de asegurar el juego tal y como lo ha hecho en esta postemporada, pero falló, ya que fue castigado con batazo de Jackson Chourio para el 2-1. Ante eso, Dave Roberts apostó por la experiencia de Blake Treinen para sacar el out 27 y así fue.

El 'taponero' del conjunto de Los Ángeles Dodgers se lució al ponchar a Brice Turang con las bases llenas y con esto poner a los actuales monarcas de la MLB al frente de la Serie de Campeonato 1-0, en lo que fue un vibrante inicio.

Este martes ambas escuadras volverán a saltar al diamante del American Family Field, pero los Brewers tendrán la obligación de despertar en casa; para lograrlo, apostarán por los servicios de su mejor abridor de la temporada, Freddy Peralta, mientras que la escuadra de California apostará por Yamamoto.

Fuente: Tribuna del Yaqui