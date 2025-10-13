Tras derrota de 'El Tri', Adrián Marcelo califica como un "engañabobos" a Javier Aguirre

Ciudad de México.- Luego de la goleada que la Selección Mexicana de Futbol recibió por parte de similar de Colombia, el influencer y comediante regiomontano, Adrián Marcelo, se fue contra el entrenador Javier Aguirre. El presentador, caracterizado por su estilo provocador, sarcástico y políticamente incorrecto, lanzó fuertes críticas en contra del seleccionador nacional que ha estado sometido al escrutinio público por el funcionamiento de su equipo.

A través de la red social X, el exparticpante de La Casa de los Famosos México cuestionó a 'El Vasco' por su poca autocrítica, falta de carácter y aseguró que 'El Tri' no aspira a cosas importantes bajo la dirección técnica del experimentado entrenador. Entre los señalamientos, el exconductor de Multimedios calificó a Aguirre como "engañabobos", un director técnico obsoleto y que no tiene bases para brindarle a las nuevas generaciones del futbol mexicano.

Hace años que se sabe que Javier Aguirre no trabaja. Vive de hacerse el sarcástico con la prensa. Es un engañabobos al servicio de los mercenarios que se adueñaron de la selección. Es puro tiempo perdido jugar el Mundial bajo su mando. No tiene nada que ofrecerle a los futbolistas jóvenes y a menos de un año para la justa, no se sabe a qué ha jugado NINGUNO de sus últimos cinco equipos".

Javier Aguirre es el reflejo de lo que pasa en muchísimas instituciones mexicanas. Un dinosaurio, un guardián de lo obsoleto, alguien que responde a una agenda que nada tiene que ver con mejorar. Parece el director de un IMSS viejo. En fin, mientras no exista un castigo real por parte de la afición, se seguirá priorizando lo comercial, sobre lo deportivo", escribió el afamado youtuber en una publicación.

Golean a México

Cabe mencionar que la Selección Mexicana cayó 4-0 ante Colombia, en un partido celebrado el pasado sábado 11 de octubre de 2025 y que tuvo como escenario la cancha del AT&T Stadium de Arlington, Texas. Los goles cafeteros fueron obra de Jhon Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero. Para su siguiente partido de preparación a realizarse este martes 14 de octubre, el combinado nacional regresa a tierras aztecas y se medirá a Ecuador en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco.

Fuente: Tribuna del Yaqui