Una de las máximas estrellas de los Algodoneros de Guasave es nuevo pelotero de los Jaguares

Tepic, Nayarit.- Uno de los jugadores que por más de cinco años se entregó a los colores de Algodoneros de Guasave, llevándolos inclusive a una final, Jesús 'Jesse' Castillo, cerró el capítulo final con dicho club y escribirá otro nuevo este año, pero con los Jaguares de Nayarit.

Los felinos se hicieron de los servicios del infielder en un intercambio que hicieron con los de Sinaloa, que ahora obtienen los derechos del lanzador zurdo Héctor Villalobos, quien va por su novena temporada en el beisbol invernal del país.

Castillo es un viejo conocido de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), al sumar 18 seguidas, jugando para Águilas de Mexicali, Naranjeros de Hermosillo, Venados de Mazatlán, Mayos de Navojoa y recientemente los Algodoneros de Guasave. El nacido en Mexicali, Baja California, registra en total 886 juegos con 798 hits, 78 cuadrangulares, 408 carreras remolcadas y batea de por vida para .278, cifras que lo colocan como uno de los ofensivos más respetados de los últimos años.

¡Hay movimiento!uD83DuDD14



El lanzador Héctor Villalobos de @JaguaresdeNayof va a préstamo a @AlgodonerosGsv , mientras que los felinos reciben al infield Jesse Castillo. uD83DuDCAA#LigaARCO? pic.twitter.com/c1LDxLo3HD — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) October 13, 2025

Mientras que Villalobos vestirá su tercer uniforme como profesional; previamente estuvo con los Cañeros de Los Mochis y los Venados de Mazatlán. El oriundo de San Quintín, Baja California, suma 30 compromisos como abridor, 197.0 innings lanzados, con once victorias y teniendo una efectividad de carreras limpias admitidas de 4.11.

Villalobos había llegado hace unas semanas a Jaguares en un canje hecho con los mazatlecos, pero ahora tendrá que volver a empacar sus maletas y trasladarse a Guasave. Con este movimiento, ambas organizaciones hicieron los últimos ajustes y están listas para iniciar actividad este miércoles 15 de octubre. En el caso de Jaguares, se medirá a los Venados en Mazatlán y los Algodoneros recibirán a los Tomateros de Culiacán.

Otro refuerzo

Este mismo fin de semana, el conjunto que jugará en Tepic informó que el lanzador zurdo Taylor Lehman es el sexto refuerzo extranjero para la temporada 2025-26 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. El nuevo 'felino', de 29 años de edad y nativo de Pittsburgh, lanzó este año en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) con los Guerreros de Oaxaca, donde tuvo cifras de 2-2 y 3.78 de efectividad.

Llega a la familia Jaguar un hombre que aportará toda su experiencia en el terreno de juego y un líder nato en el dugout. uD83DuDE00



¡Bienvenido a Nayarit, Jesse! uD83DuDE4C#RugeNayarit uD83DuDD35uD83DuDC06 pic.twitter.com/v9nWl70Dqs — Jaguares de Nayarit (@JaguaresdeNayof) October 13, 2025

Además, ya sabe lo que es subir al montículo en el beisbol invernal, pues jugó hace dos inviernos en la Liga Dominicana con los Tigres del Licey. Mientras que también ha figurado en Ligas Menores, principalmente en sucursales de los Phillies.

Fuente: Tribuna del Yaqui