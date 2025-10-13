Yaquis de Obregón prepara el inicio de la LAMP 2025-2026; 'La Tribu' tendrá gran show inaugural

Ciudad Obregón, Sonora.- Los Yaquis de Obregón se encuentran listos para el arranque de la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, luego de que se integraron la mayor parte de sus elementos durante los campos de entrenamiento que se extendieron por más de tres semanas. 'La Tribu' se enfrentará a los Cañeros de Los Mochis en la serie inaugural, incluyendo el primer juego de la temporada en el Estadio Yaquis.

La novena cajemense finalizó sus juegos de pretemporada el pasado fin de semana, luego de que se tuviera que suspender el último compromiso contra los Naranjeros de Hermosillo por las fuertes lluvias en Obregón. 'La Tribu' también tuvo un buen desempeño en la Mexican Baseball Fiesta, dónde consiguió siete victorias sobre los diferentes equipos que se trasladaron hasta los Estados Unidos para completar su preparación.

Ante la negativa del uso de fuegos pirotécnicos por parte del Gobierno del Estado de Sonora, la directiva del club ha optado por diversas manera de regalar un espectáculo a la afición que abarrota el coloso de la calle Quintana Roo; además de los shows musicales, Yaquis ha sorprendido a su afición con un impresionante show de drones, el cual se quedó marcado en la memoria de todos los asistentes.

#Cajeme | Así el espectáculo que se vivió en la inauguración de la temporada de la Liga Arco Mexicana del Pacífico en el estadio de Yaquis de ObregónuD83DuDC4FuD83CuDFFB?? pic.twitter.com/ZnO8VTQdCI — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 15, 2023

Este año no será la excepción, pues el conjunto obregonense publicó la cartelera de artistas que estarán ofreciendo el show inaugural que marcará el arranque de la nueva campaña del circuito invernal mexicano. Encabezando el cartel de artistas, se encuentra el cantante Joel Elizalde, que promete poner a bailar a todos los asistentes, así como un tributo a Tropicalisimo Apache, ofrecido por el grupo Jefes de la Comarca y para cerrar la noche se contará con la presencia de Grupo La Clase.

Los Yaquis de Obregón comenzarán la temporada en tierras sinaloenses, pues primero se disputará el juego en la casa de los Cañeros de Los Mochis; el próximo jueves, 16 de octubre, se tendrá el inicio de la temporada en el Estadio Yaquis a partir de las 18:00 horas.

Los boletos para la jornada inaugural en Obregón se encuentran disponibles en las taquillas del estadio, así como en una conocida boletera digital.

Fuente: Tribuna del Yaqui