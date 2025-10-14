Águilas de Mexicali no se guarda nada: Manda a sus figuras a la serie inaugural

Mexicali, Baja California.- Este miércoles 15 de octubre comenzará de manera oficial la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, donde uno de los choques más atractivos de la jornada es el que tendrán los Águilas de Mexicali frente a los Charros de Jalisco.

Los fronterizos se medirán ante los actuales campeones del beisbol invernal, primero el Nido de Baja California, posteriormente en el Estadio Panamericano. Debido a la gran expectativa que genera este cruce, los 'emplumados' apostaron por mandar a sus mejores inicialistas al duelo.

El lanzador estelar y figura de los fronterizos, David Reyes, es el indicado para el juego de apertura en casa; será la cuarta ocasión en que el denominado 'Rey David' salte a la lomita de los disparos en el arranque de certamen. El mexicano viene de una de las mejores campañas en su carrera, la edición 2024-2025, ya que registró una marca de ocho victorias a cambio de tres derrotas, con efectividad en carreras limpias admitidas de 1.86 y un gran paso por la Serie del Caribe 2025 en Mexicali, donde también dejó un récord de 2-0 y una efectividad de 0.69 con la piel tricolor. Para ese mismo choque del 15 de octubre, Benjamín Gil apostará por Ronald Medrano, lanzador con gran experiencia en el beisbol invernal y que es de toda la confianza del manager campeón de la temporada anterior.

Para el compromiso del jueves 16, el lanzador derecho CJ Van Eyk será el elegido para ver actividad en el Estadio Panamericano. El flamante refuerzo de Águilas jugó con Buffalo, la principal sucursal de Toronto Blue Jays en este año. El norteamericano posee una recta que supera las 95 millas por hora, además de un arsenal interesante que lo coloca como segundo dentro de la rotación de Óscar Robles.

Mientras que Jalisco mandará al mexicano Antonio Alemao Hernández, quien desde los entrenamientos de pretemporada, fue nombrado como el 'as' en la rotación abridora por parte de la escuadra tapatía, que tiene como principal objetivo, volver a levantar la corona de la Liga Arco Mexicana del Pacífico.

SERIES INAUGURALES

Ronald Medrano (Charros) vs. David Reyes (Águilas)

Odrisamer Despaigne (Yaquis) vs. Darel Torres (Cañeros)

Aldo Montes (Tomateros) vs. Julio Robaina (Algodoneros)

Thomas Dorminy (Tucson) vs. Wilmer Ríos (Naranjeros)

Jonathan Bernal (Venados) vs. Faustino Carrera (Jaguares)

Fuente: Tribuna del Yaqui