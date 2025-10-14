Andrés Muñoz, sobre los playoffs: "Hemos soñado con esto durante mucho tiempo"

Seattle, Estados Unidos.- Los Seattle Mariners han disputado siete juegos de postemporada hasta el momento, y en la mayoría de ellos han contado con un jugador que se ha convertido en un cerrojo para asegurar las victorias, o al menos, tratar de luchar por ellas.

Se trata del taponero mexicano Andrés Muñoz, quien ha lanzado en cinco de esos siete encuentros, incluyendo los primeros tres de la Serie Divisional de la Liga Americana contra los Tigers y el primero de la Serie de Campeonato de la Liga Americana frente a los Blue Jays, misma que gana ahora Seattle 2-0.

En dos de esos juegos, 'El Plebe' ha tirado más de una entrada, muy diferente a su rol en temporada regular, en la que sacó más de tres outs una sola ocasión en 64 apariciones. El derecho mexicano aún no ha permitido carrera en 6.1 episodios en estos playoffs, en los que ha recetado cinco ponches, con dos bases por bolas y dos juegos salvamentos.

Muñoz se encuentra en su segunda postemporada, después de cinco presentaciones en el 2022 con Seattle. Pero la edición del 2025 de los Marineros es otra, al igual que esta versión de Muñoz, cerrador de lujo del equipo desde mediados del 2023.

Seattle recurre a él cuando hay que finiquitar un juego

A pesar de la carga de trabajo que trae en su brazo a esta altura del año (70.1 entradas para ser exacto) el lanzallamas y maestro del slider sabe que la adrenalina de octubre puede ayudar bastante, además de la preparación física.

“Cada vez que tenemos un juego, nos preparamos de la mejor manera posible”, dijo el sinaloense, quien tuvo efectividad de 1.73 en 62.1 capítulos de campaña regular, con 38 salvamentos, la tercera mayor cantidad en todas las Grandes Ligas, porcentaje de ponches del 32.7 por ciento y WHIP de 1.03. “Por supuesto, estamos un poquito cansados, pero tenemos que seguir dándole”.

El mexicano ha estado intratable en playoffs

El diestro, de 26 años estuvo en el percentil 99 de las Mayores con valor de carreras con su slider, que tiró el 50.4 por ciento del tiempo durante la temporada regular. Y con su recta de cuatro costuras que promedió 98.4 millas por hora, estuvo en el 96 percentil en cuanto a velocidad se refiere. Consolidado como uno de los mejores taponeros de MLB, el oriundo de Los Mochis ha recibido el llamado del manager Dan Wilson con una frecuencia llamativa en lo que va de estos playoffs.

“Creo que todo el mundo está bien motivado ahora mismo”, comentó Muñoz. “Hemos soñado con esto durante toda la temporada y durante muchos años, y ésta es una gran oportunidad para nosotros. No queremos dejar de aprovechar esta oportunidad, así que daremos lo mejor de nosotros en el terreno. “La verdad, muy motivados. Creemos que podemos seguir así”.

A fun little moment for WBC fans:



Andrés Muñoz gets Alejandro Kirk to fly out to Randy Arozarena for the final out.



Likely all teammates in March. uD83CuDDF2uD83CuDDFD



pic.twitter.com/kFDbKEOGbf — Shawn Spradling (@Shawn_Spradling) October 13, 2025

Muñoz y el receptor de los Blue Jays, el tijuanense Alejandro Kirk, son los únicos jugadores mexicanos en rosters activos en estos playoffs. Muñoz no oculta su orgullo por representar a su país, además de su ciudad de Los Mochis y su estado de Sinaloa.

“Es especial”, dijo el diestro. “Soy orgulloso de ser uno de los pocos mexicanos representándonos (en Grandes Ligas), pero se ven más y más aficionados en nuestro país siguiendo los juegos. Y me siento bien de que más y más personas empiecen a seguirnos y apoyarnos”.

Fuente: Tribuna del Yaqui