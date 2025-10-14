Chivas del Guadalajara vs Mazatlán; horarios y donde ver EN VIVO la jornada 13 del Apertura 2025

Guadalajara, Jalisco.- Luego del parón debido a la fecha FIFA de octubre, la Liga MX retomará actividades, luego de un fin de semana sin partidos oficiales. Las Chivas del Guadalajara intentarán seguir con el gran momento y posicionarse dentro de los lugares clasificatorios a la Liguilla, al enfrentar al Mazatlán en la jornada 13 del Apertura 2025.

Pese a que el torneo en México se frenó durante algunos días, el 'Rebaño Sagrado' no quiso perder el ritmo y pactaron un encuentro de exhibición contra las Águilas del América en Estados Unidos. La cancha del State Farm Stadium de Glendale, Arizona, presenció una nueva edición del Clásico Nacional, el cual finalizó empatado ante más de 40 mil asistentes; Javier 'Chicharito' Hernández marcó su primer gol contra los de Coapa y Víctor Dávila puso la igualdad en la pizarra.

Ya en el Apertura 2025, las Chivas han venido de menos a más, pues actualmente se ubican en la novena posición, con 17 puntos, luego de cinco victorias, dos empates y cinco derrotas; el 'Rebaño Sagrado' tiene tres triunfos consecutivos y el partido más reciente que perdió fue el 20 de septiembre. En la última jornada del Apertura 2025, logró la victoria sobre Pumas, con anotaciones de Armando González y Daniel Aguirre.

Por contraparte, el Mazatlán ha tenido un desempeño irregular en el torneo, lo que lo relega hasta el puesto 14 de la tabla; los 'Cañoneros' solo tienen dos victorias, contra cinco empates y el mismo número de derrotas. Su compromiso más reciente finalizó con marcador a su favor al haber vencido al Atlético San Luis.

Detalles del Chivas del Guadalajara vs. Mazatlán del Apertura 2025

Estadio: Estadio Akron, Guadalajara, Jalisco

Fecha: Sábado 18 de octubre

Horario: 19:07 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Amazon Prime

La última ocasión que estos equipos se enfrentaron fue durante la jornada 15 del Clausura 2025; la cancha del Estadio El Encanto presenció un empate a una anotación. Teun Wilke adelantó al 'Rebaño Sagrado' en la primera mitad y permanecieron con la ventaja hasta los últimos minutos, hasta que Luis Amarilla igualó el marcador en tiempo de compensación.

Fuente: Tribuna del Yaqui