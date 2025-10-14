Con juego completo de Yamamoto los Dodgers toman ventaja de 2-0 ante Brewers

Milwaukee, Estados Unidos.- Yoshinobu Yamamoto lanzó juego completo de cinco hits y una carrera, Teoscar Hernández y Max Muncy conectaron sendos cuadrangulares y los Los Angeles Dodgers derrotaron 5-1 a los Milwaukee Brewers para tomar ventaja de 2-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Yamamoto (2-1) completó su impresionante labor monticular de nueve entradas completas con únicamente tres hits y una carrera; además de ponchar a siete y regalar una base por bolas. El japonés enfrentó a un total de 32 bateadores y realizó 111 lanzamientos, 81 de ellos strikes. Freddy Peralta (1-2) se llevó el descalabro en cinco entradas y dos tercios, le conectaron cinco imparables y le anotaron tres carreras; con cuatro ponches y una base por bolas.

Yoshinobu Yamamoto throws the first Dodgers #Postseason complete game since 2004! pic.twitter.com/k2pC2PzhhP — MLB (@MLB) October 15, 2025

Los Brewers tomaron ventaja de 1-0 en el cierre del primer capítulo, donde Jackson Chourio le prendió el primer lanzamiento que vio a Yamamoto, una recta de 96.9 millas y la depositó detrás de la barda del jardín derecho y central.

Pero los visitantes respondieron con vuelacercas de Teoscar Hernández ante Freddy Peralta en la apertura de la segunda entrada para emparejar la pizarra y después se fueron al frente con doblete de Andy Pagés, quien remolcó a Kiké Hernández, embasado con sencillo.

Teoscar recorre las bases después de su jonrón

Después de eso, ambos lanzadores navegaron relativamente tranquilos hasta la apertura del sexto episodio, donde Peralta retiró a los dos primeros bateadores que enfrentó, pero Max Muncy lo hizo trabajar de más y al séptimo lanzamiento que vio, se lo depositó detrás de la barda del jardín central, decretando su salida del encuentro.

No prep needed. Muncy stays Freddy. pic.twitter.com/d3uNHOhugR — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 15, 2025

Dodgers sumaron otra rayita en el séptimo inning, donde Shohei Ohtani remolcó a Kiké Hernández con sencillo por el lado derecho y en la octava, Tommy Edman envió al plato a Will Smith con sencillo para el definitivo 5-1. Ahora, la serie se traslada a Los Ángeles para los juegos 3, 4 y, de ser necesario, un juego 5 a partir del jueves.

