Con juego completo de Yamamoto los Dodgers toman ventaja de 2-0 ante Brewers

Milwaukee, Estados Unidos.- Yoshinobu Yamamoto lanzó juego completo de cinco hits y una carrera, Teoscar Hernández y Max Muncy conectaron sendos cuadrangulares y los Los Angeles Dodgers derrotaron 5-1 a los Milwaukee Brewers para tomar ventaja de 2-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.
Yamamoto (2-1) completó su impresionante labor monticular de nueve entradas completas con únicamente tres hits y una carrera; además de ponchar a siete y regalar una base por bolas. El japonés enfrentó a un total de 32 bateadores y realizó 111 lanzamientos, 81 de ellos strikes. Freddy Peralta (1-2) se llevó el descalabro en cinco entradas y dos tercios, le conectaron cinco imparables y le anotaron tres carreras; con cuatro ponches y una base por bolas.
Los Brewers tomaron ventaja de 1-0 en el cierre del primer capítulo, donde Jackson Chourio le prendió el primer lanzamiento que vio a Yamamoto, una recta de 96.9 millas y la depositó detrás de la barda del jardín derecho y central.
Pero los visitantes respondieron con vuelacercas de Teoscar Hernández ante Freddy Peralta en la apertura de la segunda entrada para emparejar la pizarra y después se fueron al frente con doblete de Andy Pagés, quien remolcó a Kiké Hernández, embasado con sencillo.
Después de eso, ambos lanzadores navegaron relativamente tranquilos hasta la apertura del sexto episodio, donde Peralta retiró a los dos primeros bateadores que enfrentó, pero Max Muncy lo hizo trabajar de más y al séptimo lanzamiento que vio, se lo depositó detrás de la barda del jardín central, decretando su salida del encuentro.
Dodgers sumaron otra rayita en el séptimo inning, donde Shohei Ohtani remolcó a Kiké Hernández con sencillo por el lado derecho y en la octava, Tommy Edman envió al plato a Will Smith con sencillo para el definitivo 5-1. Ahora, la serie se traslada a Los Ángeles para los juegos 3, 4 y, de ser necesario, un juego 5 a partir del jueves.
Fuente: Tribuna del Yaqui