Crece lista de invitados a la Copa del Mundo; este martes clasifican seis equipos

Londres, Inglaterra.- A menos de ocho meses de que inicie la Copa del Mundo 2026 en Norteamérica, crece la lista de equipos invitados, después de que este martes seis selecciones sellaran su boleto a la justa que compartirán Canadá, México y Estados Unidos.

El primero de ellos fue Inglaterra, que de paso se convirtió en el primer país de Europa en clasificarse para el Mundial, después de pasarle por encima (5-0) a Letonia, con el capitán Harry Kane anotando dos veces en la primera mitad, para asegurar el primer lugar en su grupo con dos partidos de sobra.

De esta manera, los ingleses, que participarán en su octava Copa del Mundo consecutiva, no han encajado un gol en seis partidos de clasificación hasta ahora bajo el mando del entrenador alemán Thomas Tuchel.

"A veces hacemos que parezca fácil", dijo Kane, quien ya tiene un total de 21 goles para Inglaterra y Bayern Munich esta temporada, "pero estos grupos y partidos pueden ser difíciles... Hablamos de altos estándares sin importar contra quién juguemos para mantener el impulso, y eso se demostró".

Sudáfrica estará de regreso en un Mundial

Quienes también aseguraron su participación en la competencia organizada por la FIFA, son los conjuntos de Sudáfrica, Costa de Marfil y de Senegal, que lograron los dos últimos pases directos en juego en África, uniéndose a Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde.

Qatar organizó la pasada edición del Mundial

Los otros que consiguieron su pase son Arabia Saudita, que llega a su tercer Mundial consecutivo y séptimo de su historia, y Qatar que repite aparición después del torneo del que fue anfitrión en 2022. Costa de Marfil regresa desde su última presentación en Brasil 2014, por cuarta ocasión.

Eight nations from AFC heading to the #FIFAWorldCup uD83DuDC40#WeAre26 pic.twitter.com/A5qYbOZPxW — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 14, 2025

De esta manera, ya son 28 clasificados al Mundial hasta el momento, de 48 participantes. Quedan 20 boletos por repartir, los cuales se adjudicarán en la Fecha FIFA de noviembre y en marzo, cuando se resuelvan los repechajes de Europa y el playoff intercontinental, que se celebrará en México. La Copa del Mundo 2026 comenzará el 11 de junio, con su partido inaugural en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, y el nuevo campeón se conocerá el 19 de julio.

Fuente: Tribuna del Yaqui