Diablos del Toluca vs Gallos Blancos del Querétaro; donde ver EN VIVO al superlíder del torneo

Toluca, Estado de México.- Luego de un fin de semana fuera de actividades, los Diablos del Toluca volverán a la carga durante la jornada 13 del Apertura 2025; el 'Chorizo Power' recibirá a los Gallos Blancos del Querétaro en la cancha del Estadio Nemesio Diez con el fin de preservar la racha de victorias consecutivas, que lo han posicionado como superlíder de la Liga MX.

Los actuales campeones han ligado seis jornadas consecutivas con victoria, posicionándose en el primer lugar de la tabla, con nueve victorias, un empate y solo dos derrotas, llegando hasta los 28 puntos, superando por la mínima a su más cercano perseguidor, Las Águilas del América. Su derrota más reciente se remonta al 23 de agosto, poco menos de dos meses, cuando perdieron ante el Cruz Azul, con marcador de un gol por cero.

El haber levantado el título del Clausura 2025 y luego vencer al América en el Campeón de Campeones les permitió disputar el Campeones Cup en contra del monarca de la MLS. El Toluca se midió contra el LA Galaxy, a quien terminó venciendo con marcador de tres goles por dos, incluyendo dos anotaciones en los últimos cinco minutos, a cargo de Franco Agustín Romero y Federico Pereira, lo que les otorgó su tercer trofeo en menos de cinco meses.

Los Gallos Blancos del Querétaro afrontan una realidad distinta a la de sus rivales en la jornada 13, pues se encuentran relegados a la posición 14, al solo haber conseguido 11 puntos, luego de tres victorias, dos empates y siete descalabros, siendo el tercer peor equipo en ofensiva del actual torneo. Durante la jornada 12, se quedaron con la victoria al enfrentarse al Puebla, quien se encuentra en la última posición de la tabla.

Horarios del Diablos del Toluca vs. Gallos Blancos del Querétaro del Apertura 2025

Estadio: Estadio Nemesio Diez, Toluca, Estado de México

Fecha: Sábado, 18 de octubre

Horario: 17:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TV Azteca/Caliente TV

Estas dos escuadras se han enfrentado 20 ocasiones en tierras mexiquenses, en las cuales los locales mantienen un amplio dominio; el Toluca se ha quedado con la victoria en 15 de esos duelos, dejando tan solo tres triunfos para el Querétaro y se han presentado dos empates.

Fuente: Tribuna del Yaqui