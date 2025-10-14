Dura baja para el Barcelona; Robert Lewandowski se 'rompe' y no podrá jugar contra Real Madrid

Ciudad de México.- El Barcelona tendrá que afrontar las próximas jornadas de LaLiga sin otro de sus jugadores clave, luego de las bajas anunciadas en las últimas semanas; el conjunto culé no contará con el delantero, Robert Lewandowski, por varias semanas, luego de un problema muscular grave. El club catalán afronta unos duros encuentros en la liga española, pues se jugarán la primera posición ante el Real Madrid.

Durante el parón debido a la fecha FIFA, el Barcelona perdió a dos jugadores claves, quienes fueron convocados por la Selección Española para afrontar las eliminatorias de la Copa del Mundo 2026; antes de que pudieran disputar el primero de los dos partidos de 'La Roja', se informó que Lamine Yamal abandonó la concentración del equipo, al igual que el defensa central, Dani Olmo; ambos regresaron al club para comenzar su recuperación.

Aunado a eso, el equipo 'blaugrana' no podrá contar con Lewandowski en las próximas semanas, luego de que una molestia muscular en la pierna se acrecentara a tal punto de tener una ruptura de bíceps, mientras participaba con la Selección de Polonia en las eliminatorias para la justa mundialista.

uD83CuDDF5uD83CuDDF1 Poland and Lewandowski keep their World Cup dream alive uD83DuDECF?uD83DuDCA4 pic.twitter.com/mmWhiVCMae — 433 (@433) October 12, 2025

"Robert Lewandowski ha sufrido un desgarro muscular en el bíceps femoral de su muslo izquierdo. Su tiempo de recuperación dependerá de cómo evolucione la lesión", se leyó en el comunicado publicado en las redes sociales del equipo. Si bien el tiempo de recuperación dependerá de la evolución del propio jugador, varios elementos con lesiones similares han quedado fuera de las canchas por hasta dos meses.

?uD835uDDE0uD835uDDD8uD835uDDD7uD835uDDDCuD835uDDD6uD835uDDD4uD835uDDDF uD835uDDE1uD835uDDD8uD835uDDEAuD835uDDE6

Robert Lewandowski has suffered a muscle tear in the biceps femoris of his left thigh.



His recovery time will depend on how the injury evolves. pic.twitter.com/oMA9stH1s6 — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 14, 2025

Esto deja en una encrucijada al Barcelona, pues tendrá que afrontar los próximos compromisos de liga y de Champions League sin varios de sus elementos; tanto Yamal como Fermín López ya se encuentran entrenando, aunque no han recibido luz verde para que vean actividad como parte del cuadro titular.

Lamine Yamal is back! uD83EuDD29 pic.twitter.com/2pRogrAKcv — Managing Barça (@ManagingBarca) October 13, 2025

El Barcelona se enfrentará al Girona en el reinicio de LaLiga, el próximo sábado, 18 de octubre; posterior a eso, los culés tendrán un duelo de la Liga de Campeones de la UEFA contra el Olympiacos. El primer 'Derby Español' será el 26 de octubre, cuando el Barcelona visite el Santiago Bernabéu para enfrentar al Real Madrid.

