El Coloso del Pacífico está listo para abrir sus puertas por primera vez en la LAMP

Tepic, Nayarit.- Este 15 de octubre será una fecha que quedará marcada para siempre en la historia del deporte de Nayarit, pues será el día en el que los Jaguares de Nayarit hagan su debut en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

El estreno de los 'felinos' será ante los Venados de Mazatlán en el Estadio Coloso del Pacífico, inmueble que fue estrenado apenas el año pasado, cuando se puso en marcha el torneo internacional Premier 12, donde la Selección Mexicana tuvo actividad.

Ante la gran expectativa que ha generado esta nueva franquicia, el 'Gigante del Pacífico' ya se encuentra listo para recibir a los poco más de nueve mil aficionados que están presupuestados para la noche inaugural, donde además Pancho Barraza se hará cargo del espectáculo.

Listo el estadio en Nayarit

Con las frases "Somos todo Nayarit" o "rugue Nayarit", el estadio está listo para entrar a los libros de historia y convertirse además en uno de los escenarios más bonitos que tiene actualmente el beisbol mexicano. Por otra parte, al tratarse de una auténtica noche de fiesta, la directiva apostó por invitar al Salón de la Fama de las Grandes Ligas, Mariano Rivera, como el encargado de lanzar la pelota.

Así luce la casa de todos los nayaritas. El Estadio Coloso del Pacífico ya viste sus mejores galas con los colores de los Jaguares de Nayarit. El nuevo hogar del béisbol nayarita se encuentra listo. El Estadio Coloso del Pacífico luce espectacular con los colores de los Jaguares de Nayarit, preparándose para vivir un momento histórico este 15 de octubre, cuando se marque el debut de Nayarit en la Liga Arco Mexicana del Pacífico", se lee en el comunicado del club.

Cabe destacar que entre los últimos movimientos que hizo el club con sede en Tepic, para este arranque, está la llegada del experimentado Jesús Castillo, quien es uno de los más grandes bateadores en la última década en el beisbol invernal.

Así luce el inmueble

El 'Jesse' tiene además un gran arraigo entre los aficionados de Nayarit, ya que ha jugado en la liga nayarita de nivel semiprofesional. Con esto, el nuevo 'jaguar' cierra el capítulo que tenía con Algodoneros de Guasave, donde se convirtió en ídolo, y buscará ahora ser un referente, pero con Nayarit.

Fuente: Tribuna del Yaqui