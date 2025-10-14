En menos de 24 horas; Los 49ers despiden y contratan al mexicano Isaac Alarcón en la NFL

Ciudad de México.- Un caso curioso sucedió con la mayor promesa mexicana en el futbol americano en los últimos años, pues fue puesto en libertad y recontratado en menos de 24 horas por la misma organización. Los San Francisco 49ers anunciaron el cese de Isaac Alarcón, luego de que cumpliera la sanción impuesta por la violación a la política de sustancias prohibidas, pero en menos de 24 horas, fue reafirmado como parte del equipo de prácticas.

Isaac Alarcón tiene experiencia de seis años en la National Football League, aunque no ha logrado hacer su debut en un partido oficial; el nacido en Monterrey, Nuevo León, fue firmado inicialmente por los Dallas Cowboys, con quienes pasó tres años, y luego fue enviado a San Francisco como parte del International Player Pathway, el cual promueve a los jugadores que no son nacidos en Estados Unidos.

El regiomontano había sido suspendido por parte de la NFL, por reprobar un examen de control en el uso de sustancias prohibidas; dicha sanción fue anunciada en abril del 2025, mientras la liga está en pausa. El castigo impuesto al liniero constaba de cinco partidos fuera de actividades sin goce de sueldo, aunque eso no le restringía la oportunidad de participar en las sesiones de entrenamientos con el equipo.

Durante la noche del lunes, 14 de octubre, los 49ers anunciaron una serie de cambios en su roster de 53 jugadores, en los cuales destacaba la ausencia de Alarcón; horas después, el equipo informó que el mexicano había completado su periodo de sanción y, posteriormente, había sido dejado en libertad.

The San Francisco 49ers today announced they have waived OL Isaac Alarcon and released OL Killian Zierer from the team’s practice squad. — San Francisco 49ers (@49ers) October 13, 2025

En un movimiento que tomó a todos por sorpresa, la tarde del martes, 14 de octubre, el equipo californiano informó mediante sus redes sociales que el mexicano había sido recontratado, al igual que Robert Beal Jr., quienes formarían parte del equipo de entrenamientos. "Los San Francisco 49ers han firmado al OL Isaac Alarcon y al DL Robert Beal Jr. para el equipo de práctica, y han liberado al OL Bruce Hector".

The San Francisco 49ers have signed OL Isaac Alarcon and DL Robert Beal Jr. to the team’s practice squad, released OL Bruce Hector.



— San Francisco 49ers (@49ers) October 14, 2025

Con este anuncio, Alarcón se reintegró a los entrenamientos con el equipo y seguirá con la formación, en espera de una oportunidad para disputar sus primeros minutos en emparrillado.

Fuente: Tribuna del Yaqui