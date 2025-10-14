España derrota a Bulgaria, preocupa lesión de Lebron James y más noticias en Tribuna Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Mantente siempre informado de lo que ocurre con tus deportistas y disciplinas favoritas a través del Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo podrás conocer las tres noticias más relevantes sobre el mundo deportivo, para que no pierdas detalle de la agenda diaria. En el resumen de este martes 14 de octubre, conoce los detalles sobre el nuevo récord que consiguió Cristiano Ronaldo.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Cristiano Ronaldo consigue nueva marca de goles

El reconocido jugador, Cristiano Ronaldo, implantó una nueva marca en la historia de las eliminatorias mundialistas debido a que se convirtió en el máximo goleador. Frente a la Selección de Hungría, CR7 marcó su gol 41 y superó la marca de 39 que ostentaba el guatemalteco Carlos 'Pescadito' Ruiz.

LeBron podría perderse el inicio de la temporada

Sin haber realizado si quiera un entrenamiento completo, se ha revelado que LeBron James podría perderse el inicio de temporada con Lakers. Reportes señalan que al interior del equipo existe frustración por esta situación de cara al arranque de la NBA.

España derrotó a Bulgaria en las eliminatorias mundialistas

La Selección de Futbol de España llegó a 29 partidos sin derrota, luego de su más reciente partido contra Bulgaria en las eliminatorias mundialistas. Los españoles derrotaron a sus contrincantes 4-0.

Fuente: Tribuna del Yaqui