Gran Premio de los Estados Unidos; dónde ver EN VIVO la Fórmula 1 en México

Dallas, Estados Unidos.- Los monoplazas realizaron el último viaje transatlántico de la temporada y desembarcarán en el Circuito de las Américas para disputar la edición 2025 del Gran Premio de los Estados Unidos. Con el Campeonato de Constructores ya definido, se podría coronar un nuevo campeón de pilotos, pues con los recientes resultados, la lucha se cerró entre Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen, aunque un triunfo por parte de los conductores de McLaren podría sentenciar el futuro de la presea.

El Gran Premio de los Estados Unidos se celebró por primera ocasión en 1959, aunque se ha realizado en varias localidades; la primera carrera fue organizada en el Sebring International Raceway. Una de las pistas más emblemáticas que han albergado el GP es el Indianapolis Motor Speedway, donde se suscitó la carrera más rara de la F1, cuando solo seis pilotos pudieron comenzar la competencia y, a partir del 2012, la categoría creó el Circuito de las Américas para ser la sede de las futuras carreras.

La carrera más reciente fue el Gran Premio de Singapur, que tuvo por ganador al piloto de Mercedes, George Russell, quien tuvo un brillante fin de semana y consiguió la pole position durante la sesión de clasificación. Durante esa carrera, la escudería de McLaren aseguró el Campeonato de Pilotos por segundo año consecutivo, al haber establecido una diferencia irremontable ante Ferrari y Mercedes.

Lejos de haberse tornado un ambiente de fiesta para los de Woking, la polémica creció conforme finalizó la carrera; en el GP, una colisión entre los pilotos de la escudería causó el enojo de Piastri, quien finalizó por detrás de Norris. Mientras Zack Brown felicitaba al australiano por radio, este apagó el monoplaza, en señal de molestia, y luego no fue invitado a la celebración del título, la cual se realizó mientras hablaba con la prensa.

Horarios para el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1

Pista: Circuito de las Américas, Dallas, Estados Unidos

Fecha: Domingo, 19 de octubre

Horario: 13:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Sky Sports/F1 TV

El Gran Premio de los Estados Unidos marca el inicio del último tramo de la temporada para la Fórmula 1, además de ser de los únicos que quedan con un horario cómodo para los aficionados mexicanos. La carrera en tierras estadounidenses es precedida por el Gran Premio de la Ciudad de México y el Gran Premio de Brasil, dos de las fechas más esperadas por los fanáticos de la categoría.

