Inicia la Liga Arco Mexicana del Pacífico; Naranjeros de Hermosillo recibe al Tucson Baseball Team

Hermosillo, Sonora.- Los Naranjeros de Hermosillo tendrán una jornada inaugural histórica, pues serán anfitriones en el primer encuentro del Tucson Baseball Team. El Estadio Fernando Valenzuela será el único recinto en Sonora que vea actividad en el primer día de la campaña, luego de la ausencia de los Mayos de Navojoa y los Yaquis de Obregón, que iniciarán de visitantes en tierras sinaloenses.

Los Naranjeros y el equipo de Tucson ya se vieron las caras en la pretemporada, mientras participaban en la Mexican Baseball Fiesta como parte de su preparación. Estos dos equipos sostuvieron cinco duelos en distintos escenarios de Arizona, Estados Unidos; la escuadra sonorense se logró quedar con dos victorias, un marcador favoreció al Tucson Baseball Team y dos juegos fueron terminados con empate en la pizarra.

El equipo capitalino tiene programada una gran fiesta para celebrar el regreso del beisbol a la ciudad; la jornada inaugural comenzará desde las 17:00 horas, cuando se abran las puertas del Estadio Fernando Valenzuela. A las 18:00 horas, se tiene programada la ceremonia inaugural, la cual seguirá la pauta de los años anteriores, ofreciendo un espectáculo que se quedará marcado en la memoria de los aficionados que se den cita en el recinto, y a las 19:30 horas se tiene programado el primer lanzamiento.

Naranjeros de Hermosillo programó a uno de sus mejores lanzadores en los últimos años para que sea el encargado de inaugurar la temporada; Wilmer Ríos, quien comenzará su temporada 11 con la organización, fue designado como el abridor para el primer día de actividades. Thomas Dorminy será el lanzador que inicie el juego para Tucson, luego de su participación con Venados de Mazatlán en la temporada 2023-2024.

Los Naranjeros de Hermosillo volverán a escribir su nombre en la historia de la liga, pues se convertirán en el primer equipo en sostener un partido oficial contra el Tucson Baseball Team, el cual enfrentará su temporada de presentación en el circuito invernal mexicano.

Esta serie será la única en toda la LAMP que no cambiará de sede para el segundo día de actividades, pues el Tucson Baseball Team usará el Estadio Fernando Valenzuela como casa provisional, luego de unos inconvenientes para disputar sus primeros juegos en el Kino Veterans Memorial Stadium.

