Liga Arco Mexicana del Pacífico 2025-2026; las plazas están listas para la jornada inaugural

Ciudad de México.- A falta de un par de días para el inicio de la Liga Arco Mexicana del Pacífico temporada 2025-2026, los diferentes equipos que conforman el circuito ya están listos para la jornada inaugural. El arranque de una nueva campaña de la liga invernal es uno de los días más esperados por toda la afición, pues los equipos preparan un gran show para celebrar el regreso del beisbol a las diferentes ciudades.

Nueve de las 10 plazas tendrán un gran show, salvo el Tucson Baseball Team, quien tuvo que cancelar el espectáculo que tenía programado por ciertas restricciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos. El equipo que suplió a los Mayos de Navojoa había anunciado a un grupo musical, aunado a una rutina de un famoso comediante y, para cerrar, un gran espectáculo de fuegos artificiales, el cual se pospuso hasta nuevo aviso.

Jaguares de Nayarit es el otro equipo que hará su presentación en la liga, pues anunciaron que la ceremonia del lanzamiento de la primera bola correrá a cargo de Mariano Rivera, quien pertenece al Salón de la Fama Cooperstown de MLB; aunado a eso, confirmaron que contarán con la presencia de un grupo musical que tiene popularidad a nivel nacional.

#Deportes | Randy Arozarena regresa al beisbol mexicano; Jaguares de Nayarit tendrá poder ligamayorista ?https://t.co/ZgJ2S8aG0W — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 16, 2025

Los cuatro equipos sinaloenses son los que nunca defraudan en sus shows de inicios de temporada: Tanto Tomateros de Culiacán como Venados de Mazatlán siempre ofrecen un gran espectáculo, que ha variado desde los fuegos artificiales al ritmo de la música hasta un show de drones sin igual. Los del sur de la entidad no se quedan atrás, pues los Cañeros de Los Mochis y Algodoneros de Guasave han asegurado que tendrán un show sin igual y muestra de ello es que los boletos se agotaron en pocas horas.

Los Yaquis de Obregón son otro de los equipos que no guardaron la sorpresa y anunciaron qué artistas conformarán su espectáculo de apertura; 'La Tribu' contará con la presencia del cantante Joel Elizalde, quien pondrá a bailar a toda la afición con sus grandes éxitos. Luego de que el juego finalice, el club ofrecerá un 'after' con la presencia del grupo Jefes de la Comarca y el Grupo La Clase.

Naranjeros de Hermosillo es un equipo que tiene acostumbrada a su afición a ofrecer un gran show en la jornada inaugural y, al igual que Yaquis, ha tenido que usar diferentes espectáculos en los años recientes, ante la negativa de uso de fuegos pirotécnicos, que ha ido desde un show de drones hasta un gran espectáculo de láser. Águilas de Mexicali cerrará la jornada inaugural con gran expectativa, pues en los últimos años se han robado el foco de toda la liga por sus grandes espectáculos.

Fuente: Tribuna del Yaqui