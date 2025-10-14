Liga Arco Mexicana del Pacífico comienza una nueva temporada; así serán los duelos inaugurales

Ciudad de México.- La Liga Arco Mexicana del Pacífico comenzará la temporada 2025-2026 el próximo 15 de octubre en las diferentes plazas que conforman el circuito. A lo largo de las ciudades que pertenecen a la liga, se tendrán cinco duelos que pondrán a vibrar a la afición en el regreso del beisbol invernal a tierras aztecas.

La jornada inaugural se dividirá en dos días, pues los equipos que se enfrenten tendrán una apertura en casa y luego tendrán que pagar la visita, para garantizar que todas las plazas tengan su primer juego frente a su afición, excepto el Tucson Baseball Team. El nuevo equipo de la liga tendrá que esperar más días para poder tener su primer juego en el que será su estadio, luego de que se presentara un problema con el gobierno de los Estados Unidos.

La primera llave en la jornada inaugural será la que enfrente a los Venados de Mazatlán ante los Jaguares de Nayarit, quienes harán su presentación en la LAMP. Las acciones comienzan en el 'Coloso del Pacífico' el miércoles, 15 de octubre a las 20:00 horas y, un día después, se trasladarán al Estadio Teodoro Mariscal, para concluir la serie a las 21:00 horas.

El siguiente duelo será el que enfrente al Tucson Baseball Team en el Estadio Fernando Valenzuela, casa de los Naranjeros de Hermosillo, el 15 de octubre a las 20:30 horas. Esta serie será la única que no cambiará de sede, pues el equipo de Tucson será local administrativo para el juego del jueves en el mismo horario.

Los Algodoneros de Guasave comenzarán su temporada en uno de sus duelos clásicos, pues recibirán en el Kuroda Park a los Tomateros de Culiacán, el miércoles 15 de octubre a las 20:30 horas. La capital sinaloense recibirá la jornada inaugural el jueves 16 de octubre a las 21:05 horas en el Estadio Tomateros.

Cañeros de Los Mochis iniciará el camino a un nuevo título de la LAMP en casa, cuando reciba en el Chevron Park a los Yaquis de Obregón, el miércoles 15 de octubre a las 21:15 horas. 'La Tribu' tendrá la jornada inaugural en casa, el jueves 16 de octubre a las 20:30 horas en el Estadio Yaquis.

Los encargados de cerrar la jornada inaugural serán los Águilas de Mexicali, quienes recibirán a los actuales campeones de la liga, Charros de Jalisco, el miércoles a las 21:30 horas. Las acciones se trasladarán al Estadio Panamericano para que Charros juegue ante su afición, el 16 de octubre a las 20:00 horas.

*Nota: Todos los horarios son conforme al uso de la CDMX.

Fuente: Tribuna del Yaqui