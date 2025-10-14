Max Scherzer abrirá el Juego 4 de la SCLA para los Blue Jays ante Mariners

Seattle, Estados Unidos.- Con la premura del caso después de desaprovechar su localía, los Blue Jays echarán mano de la experiencia para tratar de meterse a la pelea en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Este martes, la novena canadiense confirmó que el tres veces ganador del premio Cy Young, Max Scherzer, abrirá el Juego 4 de la serie por Toronto contra los Seattle Mariners, el jueves.

Habrá qué ver como está el brazo del veterano lanzador

Scherzer recién fue activado después de quedar fuera de la lista para la Serie Divisional contra los New York Yankees y está programado para hacer su apertura 26 de postemporada y su aparición 31 en estas instancias. El derecho de 41 años tiene marca de 0-3 en sus últimas ocho aperturas de postemporada desde el primer partido de la Serie Mundial de 2019, y tuvo marca de 1-3 con efectividad de 9.00 en sus últimas seis aperturas de la temporada 2025.

John Schneider, manager de Toronto dijo el domingo que el dolor de cuello limitó a Scherzer al final de la temporada y que está físicamente mejor que hace un mes. Optar por usar al ocho veces All-Star como titular surgió de querer mantener la rutina de Scherzer consistente.

Scherzer había estado lesionado

"He hablado de él preparándose todo el año", dijo Schneider el martes, un día antes de que se reanude la serie con Toronto tratando de superar un déficit de 2-0 en la serie. "Así que creo que mantener las cosas normales para él. Volviendo a que quieres ver la normalidad. Así que confías en que va a estar preparado y saldrá y dará todo lo que tiene y, con suerte, estará a la altura de las circunstancias de un gran momento. Es un miembro del Salón de la Fama por una razón. Así que te sientes bien al entregarle el balón y verlo ir a trabajar".

Un ocho veces All-Star, Scherzer tuvo marca de 5-5 con efectividad de 5.19 en 17 aperturas después de aceptar un contrato de un año y 15.5 millones. No lanzó entre el 29 de marzo y el 25 de junio debido a una inflamación en el pulgar derecho.

Fuente: Tribuna del Yaqui