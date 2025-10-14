México no levanta; empata ante Ecuador en casa y enciende alarmas para el Mundial

Guadalajara, Jalisco.- A menos de siete meses para la Copa Mundial 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, la Selección Azteca muestra un panorama gris, pues este martes 14 de octubre igualó a un tanto en Guadalajara ante Ecuador.

Con este resultado, el equipo de Javier Aguirre suma ya cuatro partidos sin poder conseguir la victoria; en septiembre empató contra Japón y Corea, mientras que en la fecha FIFA de este octubre, el sábado el Tri fue goleado por Colombia 4-0 y este día no pudo derrotar a Ecuador.

Acciones

Para este duelo, 'El Vasco' optó por mandar a hacer cambios en la delantera, entrando desde el inicio los naturalizados Julián Quiñones y Germán Berterame. Ese movimiento le dio resultados desde un principio, ya que apenas al minuto tres, el delantero de Monterrey aprovechó un espacio para cruzar al arquero y marcar el primer gol de la noche.

Este tanto también significó su primera anotación con la camiseta tricolor. El buen ritmo contagió a la afición, y Julián Quiñones estuvo cerca del segundo tanto, pero el balón no entró. Aunque México dominaba el partido, un error cambió el rumbo del encuentro; Luis Romo cometió una equivocación en un pase al Tala Rangel. Quien posteriormente terminó provocando un penal. Aunque el árbitro no lo señaló, el VAR confirmó la falta y Ecuador empató el marcador gracias a Jordy Alcívar, al minuto 20.

Para la segunda mitad, la selección hizo movimientos, entrando el delantero del AC Milan, Santiago Giménez, Alexis Vega, 'Chino' Huerta y Alexis Gutiérrez, pero no fueron suficientes, ya que los centroamericanos se plantaron bien en el campo y anularon por completo el ataque de los aztecas.

El silbante marcó el final del encuentro y los locales volvieron a tener una noche decepcionante; aunque mostraron una cara diferente a la del sábado, otra vez despertaron los 'fantasmas' y encendieron las alarmas previo al arranque del Mundial.

Esta noche el desempeño sí dejó buenas sensaciones. Javier Aguirre ahora tendrá mucho tiempo que trabajar. Cabe destacar que para noviembre, México tendrá partidos amistosos contra Uruguay y Paraguay, selecciones que obtuvieron su pase a la Copa del Mundo.

