Naranjeros de Hermosillo prepara show inaugural para el inicio de la LAMP temporada 2025-2026

Hermosillo, Sonora.- Conmemorando su 80 aniversario, los Naranjeros de Hermosillo se encuentran listos para el inicio de la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, buscando su título 18 en la historia y empatar a los Diablos Rojos del México como los clubes que tienen más campeonatos en la historia del deporte en el país.

La escuadra naranja sostuvo una gran pretemporada, comenzando con su participación en la Mexican Baseball Fiesta, donde se enfrentó a otros clubes que conforman el circuito invernal mexicano y culminando con una serie de encuentros contra Yaquis de Obregón, los cuales sirvieron para celebrar un aniversario más desde su fundación.

Los Naranjeros de Hermosillo presentaron los jerseys que se usarán durante la temporada, incluyendo un uniforme que emula los usados en los primeros años del equipo, cuando usaban el nombre de Club de Beisbol de Hermosillo. Dicho jersey enmarca el orgullo de portar el nombre de la ciudad, usando como base el color beige y la leyenda de 'Hermosillo' en el pecho, con el característico naranja y vivos en negro.

Jersey conmemorativo por el 80 aniversario de Naranjeros

Tal como se tiene acostumbrado, el club hermosillense ofrecerá un show sin igual para las personas que abarrotarán el Estadio Fernando Valenzuela. En los últimos años, se ha optado por presentar un show de drones y, en la temporada 2024-2025, se presentó un espectáculo que incluyó una proyección en el campo de varios emblemas pertenecientes al equipo, además de un juego de luces que hicieron la ceremonia más vistosa.

Parte de lo que se vivió en la inauguración de la temporada 2024-2025

Naranjeros de Hermosillo se enfrentará al Tucson Baseball Team, el miércoles 15 de octubre, con la ceremonia inaugural a las 18:00 y el playball se cantará a las 19:30 horas (horario local). Dicho enfrentamiento establecerá a Naranjeros como el primer club en la liga que sostendrá un juego oficial en contra de un club que tiene su base en Estados Unidos.

Dicha serie será la única que no cambiará de sede, pues ante las dificultades de Tucson de disputar sus primeros encuentros en territorio estadounidense, serán locales administrativos en el Estadio Fernando Valenzuela. Ambos equipos protagonizarán la primera serie del rol regular, por lo que se tendrán cinco encuentros consecutivos en la casa de los Naranjeros.

