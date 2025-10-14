Rueda la primera cabeza en la NFL; los Titans despiden a Brian Callahan

Tennessee, Estados Unidos.- Se acabó la paciencia en Tennessee y tras un comienzo de 1-5, los Titans decidieron 'darle las gracias' a Brian Callahan, quien se convierte en el primer entrenador en jefe en ser despedido esta temporada en la NFL y es probable que tenga algo de compañía muy pronto. El año pasado, tres entrenadores en jefe fueron despedidos antes de mitad de temporada.

Los siguientes en la lista negra podrían ser Mike McDaniel y Aaron Glenn, cuyos equipos tampoco han logrado levantar en lo que va de la campaña y en algún momento podrían quedarse sin trabajo.

Callahan es el primer entrenador cesado

El primero de ellos tiene a los Dolphins en un inicio de 1-5, y ha sido una figura central en la discusión de los entrenadores este otoño. Miami se encuentra respondiendo preguntas nuevamente sobre la cultura de su equipo luego de los comentarios de Tua Tagovailoa el domingo llamando a compañeros de equipo no identificados por llegar tarde a las reuniones dirigidas por los jugadores.

McDaniel ha estado en el ojo del huracán desde hace tiempo

Por su parte, Aaron Glenn, el candidato más asediado en el carrusel de entrenadores 2024-25, está cometiendo errores de novato como dejar que el reloj se agote en el medio tiempo en lugar de intentar un Ave María y hacer que Justin Fields retroceda en cuarta oportunidad desde la yarda 44 de Denver, en lugar de intentar un gol de campo largo en los minutos finales de la derrota de los Jets por 13-11 ante los Broncos en Londres el domingo.

Glenn está pagando la novatada

El otro entrenador que recién se unió a la conversación es John Harbaugh, cuyo equipo, los Baltimore Ravens, una selección popular para representar a la AFC en el Super Bowl, no están mucho mejor con marca de 1-5 con Lamar Jackson fuera de juego. Harbaugh, quien ha ganado 187 juegos de la NFL, recibió críticas de los fanáticos durante la cuarta derrota consecutiva de los Ravens el domingo, 17-3 ante los Los Angeles Rams.

Harbaugh sufre el daño colateral de las lesiones de sus jugadores

Los tres entrenadores en jefe que no lograron pasar la temporada 2024 fueron Robert Saleh (Jets, Semana 5), Dennis Allen (Saints, Semana 9) y Matt Eberflus (Bears, Semana 14). Uniéndose a ellos en las filas de desempleados después de la temporada en enero estaban Jerod Mayo (Patriots), Antonio Pierce (Raiders), Doug Pederson (Jaguars) y Mike McCarthy (Cowboys).

Fuente: Tribuna del Yaqui