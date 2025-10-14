Selección Mexicana presentará la playera oficial para la Copa del Mundo 2026 en partido amistoso

Ciudad de México.- La Selección Mexicana anunció una serie de partidos amistosos en el 2026 que servirán como su preparación para la Copa del Mundo 2026, de la cual forma parte de los países organizadores. A falta de más de siete meses para que se celebre el primer compromiso en el renovado Estadio Azteca, el conjunto 'tricolor' aprovechará uno de sus partidos de exhibición a finales de año para presentar la playera oficial que usará durante la justa mundialista.

El equipo mexicano comenzó con los duelos de preparación durante la fecha FIFA de septiembre, cuando se enfrentó a la Selección de Japón y Corea del Sur, resultando con empate en ambos compromisos. Posterior a esos encuentros, México se enfrentó a la Selección de Colombia el pasado 11 de octubre; dicho partido terminó a favor de los sudamericanos, luego de que lograron anotar cuatro goles sin respuesta.

Además del segundo partido durante el parón de octubre, la Selección Mexicana cerrará el año con un par de encuentros amistosos contra selecciones de la Conmebol; el 'tricolor' se enfrentará a la Selección de Uruguay en el Estadio Corona, casa del Santos Laguna, el 15 de noviembre y el 18 del mismo mes, el Alamodome de San Antonio, Texas, recibirá al MexTour, cuando México se enfrente contra Paraguay.

#Deportes | La Selección Nacional se medirá en contra de Uruguay durante la fecha FIFA de noviembre ???https://t.co/jmUiS9fE0L — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) August 13, 2025

El periodista de TUDN, David Faitelson, adelantó que uno de los dos amistosos que se realizarán en noviembre será utilizado para la presentación de la playera oficial que usará México en el Mundial 2026. "Están planteando, para la Fecha FIFA de noviembre, la última del año, además del partido contra Uruguay en Torreón, que el juego contra Paraguay, en el Alamo Dome, servirá para presentar la camiseta oficial que la Selección Mexicana utilizará en el Mundial 2026 y empezar a venderla".

Las acciones que enmarcan la justa mundialista comenzarán en diciembre con el sorteo para la Copa del Mundo 2026 en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts en Washington, Estados Unidos.

#Deportes | Donald Trump y Gianni Infantino anuncian la sede oficial para el sorteo del Mundial 2026 ?https://t.co/wVT5aoNu5G — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) August 22, 2025

La jornada inaugural para la Copa del Mundo 2026 será el 11 de junio en el Estadio Azteca; aunque el rival se conocerá durante el sorteo a finales de año, el horario fue pactado a mediodía, emulando los partidos que se disputaron en las anteriores justas mundialistas en México.

Fuente: Tribuna del Yaqui