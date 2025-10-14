Sonora tiene a la campeona mundial más joven de la historia: Camila es nombrada monarca absoluta

Hermosillo, Sonora.- Ya es oficial, México y Sonora tienen a la campeona mundial más joven de la historia, pues este martes 14 de octubre el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) nombró a Camila Zamorano como campeona mundial absoluta de peso átomo.

Fue el pasado 14 de junio, cuando la hermosillense conquistó el campeonato interino del CMB en la categoría al vencer a la japonesa Mika Iwakawa por decisión unánime en el Centro de Usos Múltiples (CUM), de Hermosillo, Sonora.

En esa fecha, la campeona regular era Tina Rupprecht; sin embargo, esta semana la nacida en Alemania, anunció su retiro del boxeo por motivos personales, por lo que el organismo que tiene su sede en la Ciudad de México, designó oficialmente a Zamorano como la campeona mundial regular.

Además de la corona verde y oro, la europea también dejará vacantes los cinturones de la Federación Internacional de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo, por lo que la mexicana tiene la gran oportunidad de seguir en ascenso y convertirse en la número uno de la división.

#Deportes | Ya es oficial: Sonora tiene a su primera campeona mundial en su historia uD83EuDD29uD83EuDD4A



Este martes, el CMB nombró a la hermosillense Camila Zamorano como la monarca mundial absoluta, de peso Átomo uD83CuDFC6 pic.twitter.com/ORUpITnOEg — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 14, 2025

Camila defenderá por primera vez su cinturón mundial el próximo sábado 25 de octubre en la Arena Sonora, de su ciudad natal, enfrentando a la japonesa Sana Hazuki, en una función presentada por Zanfer Boxing y transmitida por Azteca 7 a nivel internacional.

En dicha cartelera, verán actividad varios prospectos del estado, como el noqueador y exclasificado mundial, Yahir Frank, Alexis 'El Fuerte' González y Jandell Caballero; estos dos van en busca de su primer cinturón del Consejo Mundial de Boxeo.

Con el nuevo nombramiento de Camila Zamorano, también Sonora por primera vez en su historia tiene una campeona mundial, luego de dos intentos fallidos. La primera en internarlo fue Jessica Arreguin en el 2018; posteriormente, Alejandra 'La Rockera' Guzmán estuvo muy cerca, frente a Yamileth Mercado en 2021.

Camila Zamorano the youngest champion in boxing visits the Lady of Guadalupe cathedral after the WBC traditional weekly press conference #MartesdeCafe@WBCBoxing #PowerofWomen pic.twitter.com/wO8aYqJ8iV — Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) July 23, 2025

A su vez, la 'Magnífica' también le da a Hermosillo, su primer título del mundo, pues antes de Camila, tanto en masculino, como en femenino, la 'H' no había tenido un campeón mundial absoluto.

Fuente: Tribuna del Yaqui