Yaquis de Obregón anuncia su octavo refuerzo extranjero; exlanzador de MLB regresa a 'La Tribu'

Ciudad Obregón, Sonora.- A falta de solo un día para el inicio de la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, el Club Yaquis de Obregón anunció al que se convirtió en su octavo refuerzo extranjero para la campaña; el lanzador derecho, Brandon Brennan, tendrá su segunda etapa con 'La Tribu'. Brennan llega a aportar experiencia y solidez, luego de su vasta experiencia que incluye el paso por MLB con los Seattle Mariners y los Boston Red Sox.

Los Yaquis concluyeron su pretemporada con un par de entrenamientos, luego de que se tuviera que suspender el último juego de preparación contra Naranjeros de Hermosillo por las fuertes lluvias. El conjunto obregonense tuvo un paso exitoso en la Mexican Baseball Fiesta, donde terminó con seis victorias, aunque lo más relevante fue la llegada de gran parte de sus elementos titulares, los cuales ya se encuentran listos para el inicio de la campaña.

Brandon Brennan regresa a la novena cajemense, luego de haber pertenecido a Yaquis en la temporada 2023-2024; en ese año, el nacido en Mission Viejo, Estados Unidos, participó en ocho encuentros, todos ellos como abridor, dejando marca de dos ganados y dos juegos perdidos. Terminó lanzando 36.2 entradas, en las cuales colectó 35 ponches, le conectaron 36 imparables y le anotaron 15 carreras limpias, dejando efectividad de 3.68.

El estadounidense hará mancuerna con los tres abridores cubanos que ya se encuentran trabajando con Yaquis; Vladimir Gutiérrez, Odrisamer Despaigne y Ariel Miranda son la parte medular en la rotación de inicialistas. Devin Sweet también forma parte del cuerpo de lanzadores, solo que iniciará en rol de relevista; el panameño, Allen Córdoba, y los norteamericanos, Andrew Navigato y Riley Unroe, completan los ocho cupos para jugadores extranjeros.

#Deportes | Allen Córdoba ya está en Ciudad Obregón; reportará con Yaquis en los próximos días ?uD83DuDE4Chttps://t.co/jNA5m5CWyf — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 7, 2025

Los Yaquis de Obregón tendrán su primer encuentro en la campaña de la LAMP el miércoles 15 de octubre, cuando se enfrenten a los Cañeros de Los Mochis en calidad de visitantes.

El Estadio Yaquis recibirá la jornada inaugural del 2025 el 16 de octubre, cuando el conjunto sinaloense pague la visita; 'La Tribu' preparó un gran espectáculo, el cual estará encabezado por la actuación musical de Joel Elizalde, además de la participación de dos grupos al finalizar el partido.

Fuente: Tribuna del Yaqui