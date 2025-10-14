Yaquis de Obregón comienza la temporada 2025-2026 de LAMP; enfrentará a Cañeros de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Uno de los días más esperados para los aficionados al beisbol en México llegó, pues este miércoles, 15 de octubre, comienza la jornada inaugural de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, temporada 2025-2026. Los Yaquis de Obregón arrancarán la campaña en tierras sinaloenses, pues se enfrentan a los Cañeros de Los Mochis en el Chevron Park.

Ambos equipos tuvieron una pretemporada agitada, participando en dos torneos de preparación para afinar detalles; los Cañeros formaron parte de la Copa Gobernador, que incluyó a los Algodoneros de Guasave, Tomateros de Culiacán y Venados de Mazatlán en Guamúchil, Sinaloa. Aunque las fuertes lluvias no permitieron que se completaran todos los juegos programados, Los Mochis finalizó su participación con un par de victorias sobre Guasave y una victoria contundente sobre Venados.

Por su parte, 'La Tribu' asistió a la ya tradicional Mexican Baseball Fiesta, donde concluyeron el certamen con seis victorias, incluyendo un juego sin hit ni carrera; los Yaquis completaron sus entrenamientos con tres encuentros contra Naranjeros de Hermosillo, con dos victorias para el conjunto de la capital y un triunfo para la novena cajemense.

#TribunaInforma | Yaquis de Ciudad Obregón vence a Naranjeros de Hermosillo en juego de pretemporada



Los Yaquis tendrán por abridor al cubano Odrisamer Despaigne, quien se ha convertido en un emblema para el equipo, luego de dos temporadas vistiendo el jersey de Obregón. El encargado de abrir el juego inaugural por parte de Cañeros es Darel Torres, quien finalizó la temporada 2024-2025 con marca de 10 triunfos y solo dos descalabros.

Despaigne y Torres serán los abridores en la jornada inaugural

El Chevron Park, casa de la 'Fuerza Verde', estará abarrotado, pues a las pocas horas que los boletos se pusieron a la venta, fue declarado sold out, asegurando la presencia de 11 mil 500 aficionados. Las puertas del recinto se abrirán a las 17:00, mientras que la ceremonia inaugural está pactada para las 18:40 y el playball se cantará en punto de las 20:15 horas (hora local).

La última ocasión que los Yaquis inauguraron una temporada en Los Mochis, Sinaloa, fue en la temporada 2018-2019, en el inicio de lo que fue la última temporada del Estadio Emilio Ibarra Almada; en aquella ocasión, 'La Tribu' se quedó con la victoria, alcanzando el triunfo con marcador de cuatro carreras por una.

Fuente: Tribuna del Yaqui