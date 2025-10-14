Yaquis y Naranjeros; dos de los equipos favoritos para levantar la corona de la LAMP

Ciudad Obregón, Sonora.- Después de casi un año de espera, las mágicas noches de invierno del 'Rey de los Deportes' en el país regresan, con el arranque este miércoles de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

El 81 aniversario de la LAMP, pinta para ser histórico, pues escribirá la historia de dos nuevas franquicias: Jaguares de Nayarit y Tucson Baseball Team, quienes entran en lugar de Sultanes de Monterrey y Mayos de Navojoa, de manera respectiva. Con la salida de la Tribu de la Perla del Mayo, Sonora solamente contará con dos franquicias en este torneo: los Naranjeros de Hermosillo y los Yaquis de Obregón.

Por la número 18

En el caso de los Naranjeros de Hermosillo, apostaron por darle continuidad al proyecto de Juan Gabriel, quien por quinta campaña seguida se mantiene como manager de los capitalinos. El equipo más ganador del circuito invernal del país, con 17 coronas, va en serio por otro trofeo más, ya que cuenta con uno de los rosters más sólidos del torneo.

Penúltimo entrenamiento de cara al inicio de temporada regular.

Nombres como los de Jasson Atondo, quien es el vigente 'Campeón de Bateo de la LAMP', Agustín Murillo, César Salazar, José Cardona, además de los refuerzos estelares con experiencia en la MLB; Harold Ramírez, Darick Hall y Willie Calhoun, encabezan la ofensiva.

Mientras que Wilmer Ríos, Eduardo Vera, Touki Toussaint y el veterano de mil batallas Juan Pablo Oramas, serán garantía en el staff de abridores. La fiesta de los de la ‘H’ comenzará este miércoles cuando se mida al Tucson Baseball Team en el Fernando Valenzuela: Ríos abrirá por Hermosillo, mientras que Thomas Dorminy hará lo propio por Arizona.

Ilusionan

Por otra parte, este torneo vislumbra ser memorable para los Yaquis de Obregón. El conjunto de Cajeme, decidió renovarse en el banquillo, eligiendo a Gabe Álvarez como el nuevo estratega. Con experiencia probada en el desarrollo de talento en Ligas Menores de Estados Unidos, Álvarez tendrá como reto dar el extra y puedan ponerle fin a una sequía de más de 10 años sin levantar el título.

Los cubanos Odrisamer Despaigne y Vladimir Gutiérrez se perfilan para ser los ‘ases’ en la rotación abridora, mientras que Edwin Fierro, Samuel Zazueta y el recién llegado Efraín Contreras serían los brazos de confianza en el bullpen.

A su vez, para este año, la llegada de Sebastián Elizalde aportará calidad a la ofensiva. El ‘Tano’ formará parte de un poderoso lineup donde también se encuentran figuras como las de Allen Córdoba, Juan Carlos Gamboa, Roberto Valenzuela, Víctor Mendoza y Santiago Chávez.

El Club Yaquis de Obregón llevó a cabo la tradicional misa de inicio de temporada en la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, donde directiva, cuerpo técnico y jugadores se reunieron para encomendar el nuevo ciclo beisbolero

El debut de Yaquis en la temporada es este miércoles 15 de octubre ante Cañeros en Los Mochis. Odrisamer Despaigne y Darel Torres, son los pitchers elegidos para esta noche, en el inmueble de Sinaloa.

Fuente: Tribuna del Yaqui