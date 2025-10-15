América prepara fichaje 'bomba'; brasileño multicampeón en Europa podría llegar a la Liga MX

Ciudad de México.- Las Águilas del América quieren recuperar el cetro y volver a ser los monarcas de México, pues diversos medios en Europa revelaron que el conjunto 'Azulcrema' está preparando un nuevo fichaje 'bomba' para la Liga MX. Según indicaron los reportes, el jugador brasileño Douglas Costa pudiera llegar a Coapa en las próximas semanas, luego de un exitoso paso por el futbol en el viejo continente.

Apenas en las primeras jornadas del Apertura 2025, el América sorprendió a su afición con el arribo del francés Allan Saint-Maximin, quien llegó procedente del Al-Ahli SFC. El extremo por izquierda llegó a aportar toda su experiencia en las mejores ligas de Europa, luego de su paso por la Premier League, la Ligue 1 y la Bundesliga; Maximin se convirtió en parte fundamental del club y ha tenido actividad en todas las jornadas desde su llegada a México.

Según lo indicado por el portal RTI Esporte, Douglas Costa ha sido contactado por varios equipos de la Liga MX, entre los cuales figura el América. Según indicó el mismo portal, varios equipos ya pusieron una oferta sobre la mesa y están en espera de respuesta por parte del jugador y su representante. De manera extraoficial, se supo que Pumas y Santos Laguna pudieran ser los otros clubes que se han contactado con el jugador.

uD83DuDCA5uD83DuDE33 ¿Se suma otra figura internacional? Un ex Bayern Munich fue ofrecido a algunos equipos de la Liga MX uD83CuDDF2uD83CuDDFDhttps://t.co/3JxdTLZuKv — Olé USA uD83CuDDFAuD83CuDDF8 MEX uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@DiarioOleUSA) October 15, 2025

Costa se encuentra en la agencia libre, luego de haber finalizado su contrato con el Sydney FC de Australia, aunque sus mejores años los pasó con el Bayern Munich y la Juventus. En su palmarés, cuenta con 24 cetros, entre los que destaca el Mundial de Clubes del 2021 con el Bayern, una Copa y una Supercopa de Alemania, además de cinco campeonatos de liga, conseguidos con el Shakhtar Donetsk.

El mayor impedimento para su llegada al balompié mexicano sería la cotización, pues a sus 35 años, los últimos reportes acerca de su salario indican que recibía una paga mensual superior a los dos millones de pesos, lo que cerraría el abanico de posibles equipos que lo quieran firmar.

Por ahora, no hay una confirmación de negociaciones por parte de ningún equipo mexicano, aunque el hecho de que el jugador considere a la Liga MX como un posible escenario en el siguiente paso de su carrera demuestra los avances que se han logrado en el balompié nacional.

Fuente: Tribuna del Yaqui