Arranca nueva temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico: Los detalles en Tribuna Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Antes de terminar este miércoles 15 de octubre, mantente informado sobre tus deportistas y disciplinas favoritas a través del Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo conocerás las tres noticias más revelantes e interesantes del mundo deportivo. En la edición de hoy, conoce de los detalles del arranque de la nueva temporada del beisbol invernal con la Liga Arco Mexicana del Pacífico.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Mercedes Benz confirma dupla para la próxima temporada

George Russell y Kimi Antonelli fueron confirmados con la escudería Mercedes para la nueva temporada de la Fórmula 1.

Guatemala se mantiene con vida rumbo al Mundial

Bajo la dirección de Luis Fernando Tena, la Selección de Futbol de Guatemala sigue buscando el boleto al Mundial 2026, luego de vencer a El Salvador 1-0.

Comienza la actividad en la Mexicana del Pacífico

Con el objetivo puesto en el título por parte de todos los equipos, este miércoles 15 de octubre arranca la Liga ARCO Mexicana del Pacífico en su temporada 2025-2026. Los duelos inaugurales serán Venados de Mazatlán ante Jaguares de Nayarit, Naranjeros de Hermosillo ante Tucson, Guasave vs Culiacán, Yaquis de Ciudad Obregón contra Cañeros de Los Mochis y Águilas de Mexicali ante Charros de Jalisco.

Fuente: Tribuna del Yaqui