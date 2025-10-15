Asael Sánchez se viste de héroe en el debut de Cañeros ante Yaquis de Obregón

Los Mochis, Sinaloa.- Una auténtica 'fiesta verde' se vivió este miércoles en el Cheveron Park de Los Mochis, ya que los Cañeros superaron a los Yaquis de Obregón 4-1, para así iniciar con el pie derecho su arranque de campaña en la Liga Arco Mexicana del Pacífico.

Tal y como se esperaba, el juego fue parejo y un tablazo de Asael Sánchez en la quinta entrada con las bases llenas marcó el rumbo de la noche. El cubano Odrisamer Despaigne fue quien cargó con la derrota, al permitir cinco imparables y par de anotaciones en cuatro entradas y un tercio de participación.

A su vez, además de Sánchez, otra de las figuras de la jornada inaugural fue Darel Torres, quien congeló la ofensiva de la Tribu en seis capítulos completos, de solamente un imparable. Mientras que Danis Correa se encargó de 'apagar' las luces en el noveno episodio.

Explotó el madero

Luego de cuatro innings completos sin romperse el cero en la pizarra. En la quinta baja, la nación verde se encargaría de encender a la afición; Eric Filia sería el primero en embasarse con imparable; posteriormente, Yasmany Tomás avanzaría a primera con bola ocupada. Con dos en base, Gabe Álvarez llamaría del bullpen a Manuel Chávez, quien terminó por llenar la caja con base por bola a Leonys Martin.

Ese descontrol de Yaquis sería bien aprovechado por Asael Sánchez, quien conectaría grand slam al jardín derecho para poner los cartones 4-0 y hacer explotar a los más de 10 mil aficionados que se dieron cita al ex Emilio Ibarra Almada. La carrera del honor para Yaquis llegaría en la novena baja cortesía de Roberto Valenzuela, que con imparable mandó a Riley Unroe a la caja registradora.

Con este resultado, la Tribu intentará darle la vuelta a la página y con Vladimir Gutiérrez intentar llevarse la victoria en el juego inaugural que tendrán en casa a las 19:30 horas este jueves.

Fuente: Tribuna del Yaqui