Dos de las leyendas deportivas más grandes de México abrieron el telón de los Jaguares de Nayarit

Tepic, Nayarit.- El 15 de octubre es una fecha que quedará para siempre marcada en los nayaritas, ya que fue el día en el que por primera vez tuvieron beisbol profesional, con el debut de los Jaguares de Nayarit en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

Para el inicio de esta gran fiesta beisbolera, la directiva 'felina' se encargó de convocar a grandes leyendas del deporte mexicano, siendo Julio César Chávez y Vinicio Castilla los encargados de lanzar la primera bola en el Estadio de Beisbol Coloso del Pacífico Don Alejo Peralta.

El máximo jonronero mexicano en Grandes Ligas y el 'Gran Campeón Mexicano' engalanaron la ceremonia inaugural y de paso se encargaron de saludar a los más de nueve mil aficionados que acudieron a ver el juego entre Jaguares y Venados de Mazatlán.

Como invitados especiales también estuvieron las figuras Oliver Pérez, quien es el pelotero mexicano con más temporadas en la MLB, con 20 campañas, además de Jesús 'Chito' Ríos, líder de ponches en Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

¡Primera bola de lujo!



¡Bienvenidas a las leyendas!



Vinicio Castilla

Julio César Chávez



Hoy tenemos grandes invitados para nuestro juego inaugural. #RugeNayarit — Jaguares de Nayarit (@JaguaresdeNayof) October 16, 2025

Luis Ignacio 'Chicote' Ayala, Karim García y Edgar González también estuvieron presentes, como parte de las figuras del beisbol mexicano que estuvieron en la increíble ceremonia que se vivió en la capital de Nayarit.

Cabe destacar que estaba programada la presencia en máximo 'taponero' en toda la historia de la MLB, Mariano Rivera, para el choque de estreno del conjunto, pero al final fueron las leyendas mexicanas quienes se encargaron de abrir el capítulo.

Se contó con la presencia también de Gérman Jiménez, primer nayarita en jugar en Grandes Ligas. Ante un lleno total, los equipos saltaron al terreno de juego encabezados por sus managers: Luis Carlos Rivera, de Jaguares de Nayarit, y Juan José Pacho, de la escuadra porteña.

Mientras que en la ceremonia inaugural se realizó un increíble espectáculo de drones. Posteriormente, tras la entonación del Himno de Jaguares, el cielo sobre el Coloso Don Alejo Peralta se llenó de luz y tecnología, formando el logo del equipo y mensajes que celebran el debut de los felinos en la Liga Arco.

¡Leyendas!



Vinicio Castilla

Julio César Chávez #RugeNayarit — Jaguares de Nayarit (@JaguaresdeNayof) October 16, 2025

Con dicha demostración, que se robó los reflectores en las redes sociales, los Jaguares inauguraron su temporada en grande en la LAMP, marcando un antes y un después en la historia del beisbol mexicano.

Fuente: Tribuna del Yaqui