El Estadio Yaquis se viste de gala; 'La Tribu' recibe a Cañeros en la inauguración de la LAMP

Ciudad Obregón, Sonora.- La Liga Arco Mexicana del Pacífico llega al sur de Sonora, pues el Estadio Yaquis se vestirá de gala el jueves, 16 de octubre; 'La Tribu' recibirá a los Cañeros de Los Mochis, luego de haber comenzado las acciones en tierras sinaloenses. La temporada 2025-2026 dio arranque el miércoles, 15 de octubre, y los equipos se trasladarán a la otra sede para completar la visita recíproca en la serie inaugural.

La directiva de los Yaquis ha programado un show especial para sorprender a todos los aficionados que se den cita en el Estadio Yaquis; el espectáculo comenzará desde horas antes que se cante el playball, con grandes amenidades para todos los asistentes. El show inaugural estará a cargo de Joel Elizalde, quien pondrá a bailar a todos los amantes del beisbol, además que, al finalizar el encuentro, la fiesta seguirá con el grupo Jefes de la Comarca y el Grupo La Clase.

Las puertas del coloso de la calle Quintana Roo se abrirán en punto de las 16:00 horas, para que los asistentes puedan ubicar sus asientos y se dispongan a presenciar el espectáculo musical; la presentación de jugadores y la ceremonia del himno nacional comenzarán a las 18:00. El show inaugural está programado para las 18:45 y los jugadores de 'La Tribu' saltarán al terreno de juego en punto de las 19:30 horas (horario local).

Ambas escuadras presentaron a los lanzadores que abrirán el encuentro inaugural en tierras cajemenses; los Yaquis tendrán como inicialista a Vladimir Gutiérrez, quien no cuenta con apariciones en temporada regular en la LAMP, pues llegó como refuerzo para Obregón en los Playoffs 2025. El equipo sinaloense enviará a la loma de las responsabilidades a Omar Araujo, quien finalizó la temporada anterior con cuatro ganados y tres perdidos, dejando efectividad de 2.15.

La última ocasión que los Cañeros de Los Mochis visitaron Obregón en la serie inaugural fue durante la temporada 2018-2019 de la LMP; en aquel encuentro, el equipo sinaloense se quedó con la victoria en entradas extras, luego de que Ramón Urías y Leandro Castro mandaran dos a tierra prometida en la apertura del capítulo 11, concretando el marcador de ocho carreras por seis.

#Deportes | Yaquis de Obregón vs Cañeros de Los Mochis; antecedentes en la jornada inaugural de la LAMP ?uD83DuDE4Chttps://t.co/QOGy2gC0RF — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui