El receptor mexicano Alejandro Kirk es finalista al Guante de Oro en MLB

Nueva York, Estados Unidos.- Una vez más y como reconocimiento a su constancia y gran desempeño detrás del plato con los Toronto Blue Jays, el mexicano Alejandro Kirk forma parte de la terna finalistas para el premio Guante de Oro al mejor receptor de la Liga Americana.

El tijuanense aparece junto al careta venezolano Carlos Narváez de los Boston Red Sox y Dillon Dingler de los Detroit Tigers para tratar de quedarse con el Guante de Oro Rawlings 2025, cuyos ganadores se darán a conocer en ESPN el domingo 2 de noviembre. Cada liga tiene tres finalistas en cada posición, incluyendo la posición de utility, que fue premiada por primera vez en el 2022.

El tijuanense es uno de los mejores en su posición

Durante la temporada, el mexicano mantuvo la calma detrás del plato y sostuvo que su defensa es una rareza en tiempos donde la ofensiva dicta el ritmo. Un ejemplo de ello es Cal Raleigh, quien a pesar de ser el mejor cañonero en toda la gran carpa con 60 jonrones, no aparece en este listado.

The 2025 Rawlings Gold Glove Award Finalists - AL Catcher - Alejandro Kirk, Carlos Narváez, Dillon Dingler#RawlingsGoldGloveAwards pic.twitter.com/RyX6JkSJpZ — Rawlings Baseball (@RawlingsSports) October 15, 2025

Kirk cerró la campaña en la élite absoluta de su posición. En base a los reportes de MLB Statcast, el bajacaliforniano figura en el percentil 99 en 'fielding run value' con un total de 22, sólo superado por Patrick Bailey de San Francisco. En 'defensive runs saved' terminó con nueve, empatado en el tercer lugar entre los receptores de MLB. Por encima de él, Narváez sumó 10 y Bailey, con 19, dominó el departamento. Pero lo que separa a Kirk de 26 años del resto de los receptores es su técnica silenciosa. Ocupa el percentil 100 en 'blocks above average' con 21 y el 98 en 'catcher framing runs' con 16.

La ofensiva del mexicano también es valiosa para Toronto

Pero el careta mexicano no es el único jugador de los Blue Jays, ya que estará acompañado por cuatro de sus coequiperos en la novena canadiense: A la nominación de Kirk se suman las de Vladimir Guerrero Jr. en primera base y Ty France en la misma posición; así como Andrés Giménez en segunda y Ernie Clement en la antesala y en la categoría de utility. Clement podría hacer historia si gana en ambas, algo inédito desde que se entrega el premio.

The best defensive team in baseball has FIVE Gold Glove Finalists uD83CuDFC6



Congratulations to all of our guys! pic.twitter.com/N8lOduabdv — Toronto Blue Jays (@BlueJays) October 15, 2025

La noticia podría funcionar como una inyección de ánimo para la escuadra canadiense que se encuentra disputando la Serie de Campeonato de la Liga Americana y donde no la está pasando nada bien, al encontrarse abajo 0-2 ante los Seattle Mariners.

Fuente: Tribuna del Yaqui