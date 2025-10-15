Isaac del Toro hace historia; gana el Giro del Veneto y llega a las 16 victorias en el 2025

Ciudad de México.- El ciclista mexicano Isaac del Toro sigue demostrando su hegemonía en las pruebas de cierre de temporada y logró su quinto triunfo en las clásicas italianas de octubre; el pedalista del UAE Team Emirates pudo conquistar el Giro del Veneto y alcanzó su victoria 16 del año, estableciendo su puesto dentro del top de ciclistas en el mundo. El 'Torito' cerró con gran paso el último tramo de la temporada 2025, siendo pieza clave para el gran año del equipo.

El Giro del Veneto tuvo sus primeras ediciones en 1902 y luego en 1912, aunque no fue hasta 1922 que se comenzó a celebrar con regularidad. A partir de la creación de los Circuitos Continentales de la UCI, la competencia se catalogó como 1.HC, siendo parte de la categoría máxima, aunque años después fue recolocada a la división inferior 1.1.

El de Ensenada, Baja California, demostró la entereza física que tiene, aun cuando estamos en la última parte de la temporada, pues lanzó un ataque a falta de 10 kilómetros para la meta, mientras recorrían una empinada subida. El 'Torito' no aflojó el ritmo hasta cruzar el final, pues pasó de 30 segundos de ventaja a cuatro kilómetros de la meta, a sacar hasta 40 segundos a falta de 500 metros. Isaac estuvo acompañado en el podio por su coequipero, Pavel Sivakov.

uD83DuDC83uD83CuDFFBuD83CuDDF2uD83CuDDFD Isaac del Toro, despedida ¡uD835uDC32 uD835uDC28uD835uDC25uD835uDC1E´!



La megaestrella mexicana logra su 16ª -y última- victoria de 2025 en el #GirodelVeneto y mantiene vivo el sueño de UAE de alcanzar las uD83DuDCAF



uD83DuDCFA Lo viviste en @StreamMaxES #LaCasaDelCiclismo pic.twitter.com/j9IdFL7NBF — Eurosport.es (@Eurosport_ES) October 15, 2025

El ciclista mexicano paró el cronómetro en 3:24:28, convirtiéndose en el primer latinoamericano en conquistar dicha prueba, pues hasta hoy, el mejor resultado que se había obtenido fue el segundo lugar logrado por el colombiano Juan Pablo Valencia en la edición del 2012. El 'Torito' cosechó la victoria 90 del año para el UAE Team Emirates, quien sigue escribiendo historia como el equipo con más triunfos en una sola temporada.

Por si fuese poco, Isaac del Toro solo es superado en triunfos por su compañero de equipo, Tadej Pogocar, quien ha triunfado en 19 ocasiones. El pedalista mexicano tiene 16 victorias en el año, entre las que destacan las etapas en el Giro de Italia, la Vuelta a Austria y la Vuelta a Burgos.

It’s uD835uDE67uD835uDE56uD835uDE63uD835uDE60uD835uDE5EuD835uDE63uD835uDE5C time! uD83DuDC40



Isaac del Toro uD83CuDDF2uD83CuDDFD makes a move up in the 2025 UCI Men Elite Road Race World Rankings, now sitting in 3rd place. uD83DuDC47#Cycling #RoadCycling pic.twitter.com/00QZaMfBX5 — UCI (@UCI_cycling) October 15, 2025

Isaac del Toro pudiera cerrar su año compitiendo en tierras mexicanas, pues podría participar en el Campeonato Nacional de Ruta, el cual se celebrará en Ensenada, Baja California, en un par de semanas.

