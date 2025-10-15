"Jamás lo hubiera pensado": Isaac del Toro es sorprendido con su posición en el ranking mundial

Ciudad de México.- El ciclista mexicano, Isaac del Toro, ha tenido un 2025 que lo consolidó en la tercera posición dentro del ranking de los mejores del mundo, solo por detrás de dos pedalistas históricos; el de Ensenada, Baja California, se dijo sorprendido por haber recibido la calificación tan alta y meterse tan arriba en el top, en apenas su segundo año en las competencias internacionales.

Durante la mañana del 15 de octubre, el 'Torito' logró su victoria 16 del año, lo que reafirmó su posición en lo alto de la clasificatoria internacional. El competidor del UAE Team Emirates se convirtió en el primer latinoamericano en conquistar el Giro de Veneto con una increíble demostración de su entereza física, pues el ataque que le aseguró el triunfo llegó en la subida más exigente de todo el recorrido.

El pedalista mexicano comentó que no esperaba ubicarse en la parte alta de la clasificación, además de aceptar que le hubiera gustado que su ascenso no hubiese sido en tan poco tiempo. "No como tal, pero sí me hubiera gustado hacerlo aspiracional y llegar a un top diez; tal vez, muy jugado, pensar en un top cinco, pero no top tres, honestamente. Pero sí, jamás hubiera pensado llegar en mi segundo año a esta posición".

It's time!



Isaac del Toro makes a move up in the 2025 UCI Men Elite Road Race World Rankings, now sitting in 3rd place.

Luego de un año lleno de triunfos y de haberse convertido en el foco de todos los medios deportivos, Isaac destacó lo importante que es no perder el suelo y mantenerse centrado para seguir cosechando triunfos y éxitos en su carrera. "Yo tengo nada más que descansar un poco la cabeza, no comérmela. Soy muy joven y quiero mirar en dónde puedo mejorar para el siguiente año".

#Deportes | Isaac del Toro hace historia; gana el Giro del Veneto y llega a las 16 victorias en el 2025 uD83EuDD47https://t.co/IIsjW5wv3k — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 15, 2025

De igual manera, el 'Torito' comentó lo complicado que ha sido cambiar su estilo de vida, pues a pesar de la fama mundial que le llegó en cuestión de meses, es alguien introvertido y, a veces, le apena hablar frente a los medios. "Obviamente, cuando uno piensa en ser ciclista, nunca, bueno, por lo menos en mi caso, he pensado en este ámbito. No es que no lo quiera hacer, simplemente nunca le había prestado atención y, al final, soy una persona muy reservada".

UAE confirmed this was the last official race of Isaac Del Toro this season, so he won't ride his home Mexican National Championships.



Thank you Isaac for a beautiful season. Your fans are so proud of you.



beautiful photo from today by tommasodelpanta

Isaac del Toro se ha convertido en una pieza fundamental para que el UAE Team haya alcanzado la marca y ahora sea el equipo con más victorias en un solo año; el 'Torito' es el segundo ciclista con más triunfos en la temporada, solamente superado por su coequipero, Tadej Pogacar, y, entre ambos, han colectado 30 de las 90 victorias que ha colectado el equipo árabe.

